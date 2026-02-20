LLA logró el dictamen de la reforma laboral y se encamina a sancionar la ley el viernes en el Senado

La Libertad Avanza (LLA) emitió hoy dictamen de la reforma laboral con el fin de convertir en ley el viernes próximo en el Senado la iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

La furia de Vero Lozano al aire por la reforma laboral: "Tenés que ser muy hijo de re mil..."

El Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de inaugurar las sesiones ordinarias el domingo 1 de marzo.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno en helicóptero , como le ocurrió al ex presidente de la UCR Fernando De la Rúa.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, abrió la reunión con el anuncio de que se aceptará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que eliminó el artículo 44 , y señaló que “con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”.

El artículo 44 establecía que el empleador solo debía pagar por espacio de tres meses la mitad del sueldo al empleado que faltaba por una enfermedad o accidentes de trabajo, o del 75% si tenía cargas familiares.

Previo a cerrar la reunión, Bullrich dijo que el dictamen tenía “amplia mayoría” en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.

Como sucedió el 11 de febrero y ayer en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta Gustavo Sáenz.

Si bien se eliminó ese artículo, se mantuvo el espíritu de la ley que introduce fuertes modificaciones en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras y rebaja de aportes patronales para incentivar la toma de empleo, además de que se limita el derecho de huelga en lo que se considera “servicios esenciales”

El ambicioso plan del oficialismo es sesionar el próximo jueves para aprobar el Régimen Penal Juvenil, la reforma de la ley de Glaciares y el nombramiento de Fernando Iglesias como embajador de Bélgica y la Unión Europea, y el viernes volver a abrir el recinto para convertir en ley la reforma laboral.

Fuertes cruces en la reunión

La reunión, que solo parecía un trámite, terminó derivando una fuerte pelea donde cruzaron acusaciones Bullrich y los senadores peronistas, que denunciaron coimas; advirtieron que el ministro de Economía, Luis Caputo, se quedará con los fondos de los jubilados y hasta pronosticaron que Milei deberá fugarse en un helicóptero como De la Rúa.

El primer round se desató cuando la senadora riojana Florencia López disparó ” el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en diciembre del 2001. Bullrich interrumpió a López para decirle que esa afirmación era “golpista” y le pidió que “pare” con esas aseveraciones.

Pero esa no fue la única pelea ya que se produjo otro cruce entre senador de La Cámpora Mariano Recalde y Bullrich cuando el legislador planteó que “en muchas ocasiones se comprobó que había coimas” y recordó que, al tiempo que se aprobó la ley Bases, resultó detenido el senador Eduardo Kueider con 200 mil dólares sin declarar.

Además, señaló que en el 2003, al asumir el ex presidente Néstor Kirchner, se arregló “ese desastre” de la reforma laboral aprobada en el gobierno de la Alianza y afirmó que sucederá lo mismo cuando el peronismo vuelva al poder. “Si ganan las elecciones lo arreglarán”, lo cruzó Bullrich.

Pero la polémica subió de tono cuando la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien denunció que “le armaron la caja al ministro Caputo para que haga la campaña” y dijo que será “con la guita de los jubilados”. “Se la va a ‘chorear’ a la guita de los futuros y actuales jubilados”, completó.

En el último tramo de la reunión, Bullrich respondió todas las denuncias del peronismo y acusó al PJ de querer “inventar algo para intentar generar la caída de ese gobierno y lo lograron con el helicóptero, pero no vamos a permitir estos arrebatos golpistas”.

Recordó que De la Rúa “salió de culpa y cargo” de las acusaciones de que hubo coimas para aprobar la reforma laboral que se denominó popularmente “la Ley Banelco”.

Y acusó de “mentiroso” a Recalde por afirmar que a Kueider lo detuvieron con 200 mil dólares poco después de la sanción de la ley Bases.

“Kueider es parte del bloque al que ustedes representan y fue ministro de un gobernador que terminó preso por administración fraudulenta”, agregó, en referencia al caso del ex mandatario Sergio Urribarri.