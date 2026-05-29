Villarruel envió un mensaje por el Día del Ejército y reavivó la polémica del "accionar terrorista" en los 70

A través de un mensaje por el Día del Ejército, la vicepresidenta Victoria Villarruel reabrió la polémica sobre la última dictadura cívico-militar al reivindicar el combate al "accionar terrorista" de las organizaciones guerrilleras durante los años setenta.

Excluida del Tedeum por Milei, Victoria Villarruel reapareció con un mensaje sobre la "dignidad"

"Como hija de un militar del Ejército que combatió en Tucumán frente al accionar terrorista del ERP y que también defendió nuestra soberanía en Malvinas, sé del sacrificio, la entrega y el amor por la Argentina que hay detrás de cada servicio. ¡Feliz Día del Ejército Argentino! ¡Viva la Patria! ", escribió la Vicepresidenta en un posteo de la red social X.

Además, describió al Ejército como un a "institución nacida en los días fundacionales de Mayo y protagonista fundamental de las gestas que hicieron posible nuestra independencia".

"Desde las campañas libertadoras del General San Martín hasta la defensa de nuestra soberanía en Malvinas , nuestros soldados argentinos entregaron su esfuerzo, su valor y, muchas veces, su vid a al servicio de la Patria", señaló.

Hoy celebramos el Día del Ejército Argentino, institución nacida en los días fundacionales de Mayo y protagonista fundamental de las gestas que hicieron posible nuestra independencia. Desde las campañas libertadoras del General San Martín hasta la defensa de nuestra soberanía en… pic.twitter.com/hB1yZhKjYm

En su posteo, también sentenció que "el Ejército encarna virtudes que forman parte de lo más profundo de nuestra identidad nacional como el honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el compromiso con la defensa de la Nación y de los argentinos".

Al respecto, señaló que esos valores "siguen vivos en cada hombre y mujer que viste el uniforme con orgullo y sentido del deber".

"A lo largo de nuestra historia, estuvieron presentes siempre donde la Patria los necesitó, custodiando nuestras fronteras, asistiendo a la población en emergencias, sosteniendo la presencia argentina en la Antártida y sirviendo con vocación en cada rincón del país", afirmó.

Villarruel reivindicó a militares como Mosconi y Savio

En una segunda publicación vinculada al Día del Ejército, Villarruel mencionó con nombre y apellido a militares que "impulsaron y desarrollaron la industria petrolífera o la aviación civil y militar como el general Ingeniero Enrique Mosconi, o el general e Ingeniero Manuel Savio que creó Fabricaciones Militares para autoabastecernos en el campo de la Defensa y desarrollar la siderurgia".

Embed Quiero mencionar con inmenso orgullo a aquellos militares que además de ser formados en la defensa de la Patria, fueron quienes impulsaron y desarrollaron la industria petrolífera o la aviación civil y militar como el Grl e Ingeniero Enrique Mosconi, o el Grl e Ingeniero Manuel… pic.twitter.com/C2yBIt3Wq2 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 29, 2026

"O el general Jorge Leal que dirigió la expedición que llegó al Polo Sur en la Antártida", añadió

"Ellos junto a otros pensaron en una Argentina soberana, bicontinental, creadora de trabajo, con una fuerte industria y un sentido de la trascendencia que hasta hoy perdura. ¡Para ellos Feliz Día del Ejército Argentino!", cerró.