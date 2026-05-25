Excluida del Tedeum por Milei, Victoria Villarruel reapareció con un mensaje sobre la "dignidad"

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este lunes un extenso mensaje en redes sociales por el 25 de Mayo, luego de haber sido excluida del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana. En su texto, vinculó la Revolución de Mayo con los desafíos actuales vinculados a la soberanía y la dignidad humana .

La titular del Senado no recibió invitación formal por parte de la Secretaría General de la Presidencia para participar de la ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei. Según trascendió, la decisión fue tomada desde el entorno presidencial y profundizó las señales de distanciamiento entre ambos dirigentes .

"El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana", comenzó su posteo en X tras no ser invitada a la ceremonia religiosa por primera vez desde que es vicepresidenta. Además, sostuvo que la Revolución de Mayo “no fue un quiebre fortuito”, sino “el fruto maduro” de la tradición argentina.

El 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición. La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre… pic.twitter.com/GAGAuKf0QQ

"La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino", consideró.

En otro tramo, afirmó que "los próceres entendían la libertad como la posibilidad de asumir el destino nacional "sin abdicar la identidad". También consideró que ese legado hoy enfrenta “nuevos y complejos desafíos” en un escenario atravesado por diversos cambios.

En este marco, Villarruel parafraseó un fragmento de la primera encíclica ("magnífica humanitas") del Papa León XIV, que pone el foco en la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial.

"Es necesario recuperar la compresión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico, y espero que la Carta Encíclica que se publciará dentro de unos días pueda contribuir a afrontar este reto", dice el texto papal que la vicepresidenta reprodujo en su mensaje por el 25 de mayo.

Según Villarruel, " el dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana".

"Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo por Argentina!", concluyó.