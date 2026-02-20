20 de febrero de 2026 - 12:02

Hay dictamen en el Senado para la reforma laboral: el oficialismo buscará aprobarla el próximo viernes

El texto aprobado esta madrugada en Diputados obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Se votará el viernes 27 de febrero.

Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque de LLA

Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque de LLA

Foto:

Gentileza Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

La CGT va a la Justicia: tras la media sanción en Diputados, la central obrera impugnará la reforma laboral.

La CGT va a la Justicia: impugnará la reforma laboral luego de la sanción en Diputados

Por Redacción Política
Tras la aprobación de la Reforma Laboral, qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad.

Cambios en la reforma laboral: qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad

Por Redacción Política

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, junto al presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocó a las 10 para firmar el despacho, incorporando el cambio introducido por la Cámara de Diputados respecto de las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

El dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda contó con el respaldo del oficialismo y de bloques de la oposición dialoguista (UCR, PRO y fuerzas provinciales), mientras que fue rechazado por las distintas vertientes del peronismo agrupadas en el interbloque Popular, que cuestionaron la constitucionalidad de la iniciativa y sostienen que implica un recorte de derechos laborales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/modotermo/status/2024858740344660273?s=20&partner=&hide_thread=false

La reunión fue conducida de manera expeditiva por Bullrich, también presidenta de la Comisión de Trabajo. En la apertura, la senadora se limitó a anunciar que el dictamen ratifica lo aprobado por Diputados en el debate que concluyó esta madrugada.

“El dictamen que le vamos a proponer a las comisiones es para aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo que no está más, que es el artículo 44, señaló la senadora Bullrich, y adelantó que la intención es tratarlo el viernes próximo en el recinto, dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure el 1° de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Libertarios, radicales y el Partido Demócrata respaldaron la iniciativa; el peronismo y Provincias Unidas votaron en contra.

Reforma laboral: así votaron los diputados mendocinos en una sesión caliente

Por Redacción Política
Diputados dio media sanción a la reforma laboral que ahora avanza al Senado.

Diputados aprobó la reforma laboral, que vuelve al Senado con cambios

Por  Silvia Rajcher  y Sebastián Hadida
La mesa política siguió desde el recinto la media sanción de la reforma laboral en el Senado.

Diputados: el Gobierno se muestra optimista con la aprobación de la reforma laboral

Por Sofía Rojas
Larga sesión de debate en la cámara de diputados donde se discute el proyecto de reforma laboral

Tensión en Diputados: el oficialismo frenó un intento del bloque K de suspender el debate de la reforma laboral

Por Redacción Política