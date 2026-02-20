Hay dictamen en el Senado para la reforma laboral: el oficialismo buscará aprobarla el próximo viernes

El texto aprobado esta madrugada en Diputados obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Se votará el viernes 27 de febrero.

Después de los cambios en la Cámara de Diputados sin el polémico artículo de las licencias médicas, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) avanzó este viernes en el Senado con el dictamen de la reforma laboral con la intención de convertirlo en ley la próxima semana.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, junto al presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocó a las 10 para firmar el despacho, incorporando el cambio introducido por la Cámara de Diputados respecto de las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

El dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda contó con el respaldo del oficialismo y de bloques de la oposición dialoguista (UCR, PRO y fuerzas provinciales), mientras que fue rechazado por las distintas vertientes del peronismo agrupadas en el interbloque Popular, que cuestionaron la constitucionalidad de la iniciativa y sostienen que implica un recorte de derechos laborales.

"El viernes que viene el país va a tener un punto adelante. No lo van impedir con el gobierno de Milei"



Bullrich pic.twitter.com/PAvgO4HhgG — . (@modotermo) February 20, 2026 La reunión fue conducida de manera expeditiva por Bullrich, también presidenta de la Comisión de Trabajo. En la apertura, la senadora se limitó a anunciar que el dictamen ratifica lo aprobado por Diputados en el debate que concluyó esta madrugada.