Por amplia mayoría, el Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tras una votación que mostró un respaldo contundente. La iniciativa fue aprobada por una amplia mayoría y el resultado fue celebrado por el Gobierno Nacimiento, con Javier Milei anticipando “prosperidad” para el país.

El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados y este jueves quedó ratificado en la Cámara alta. El respaldo fue de 69 votos afirmativos frente a solo tres en contra. “Argentina y sus provincias entran en un mercado enorme y con miles de oportunidades” , escribió la senadora Patricia Bullrich.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y “generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados”, expresó Presidencia en un comunicado.

Con esta aprobación, la Argentina “reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo”, añadió.

Festejo parcial del Gobierno libertario

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total. En la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidara el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió. Al mediodía el Congreso del vecino país ganó esa carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó una foto de la pantalla que mostraba la votación y escribió: Histórico: el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea. Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas”.

“Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes”, concluyó Adorni. “¡Estamos cambiando la historia para siempre!”, sumó Bullrich desde su cuenta de X.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación de Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes de Europa.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial. La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.