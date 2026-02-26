26 de febrero de 2026 - 15:37

¿Cornejo la acepta o no?: misterio por la renuncia del funcionario de Irrigación que manejó ebrio en Alvear

El consejero del Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, sigue en su cargo a tres semanas de haber presentado su renuncia. La decisión es de Alfredo Cornejo.

El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y el gobernador Alfredo Cornejo.&nbsp;

Foto:

Prensa Gobierno
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

A casi tres semanas de su alcoholemia positiva, el futuro de Gustavo Villegas, consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, sigue sin definirse. El gobernador Alfredo Cornejo debe aceptar o rechazar la renuncia que presentó el funcionario, pero la demora llama la atención.

En Casa de Gobierno aseguran que la traba se debe a que el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, aún no envía formalmente la renuncia y que se trata de “un trámite” que se resolvería “rápido”. Mientras que, en el edificio de España y Barcala de Ciudad, algunos sostienen que ese paso, al menos, ya sucedió y que solo resta su desafectación formal.

La demora llama la atención porque el consejero del Atuel es un funcionario de confianza de Marinelli y cuenta con respaldo de los regantes de su cuenca. La ascendencia en el DGI es tal que, en representación de Mendoza, fue electo vicepresidente del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) para el período 2025-2026, en junio pasado.

El propio superintendente lo aclaró en contacto con Radio Aconcagua, días después de conocerse su renuncia. “He tenido múltiples comunicaciones de regantes, inspectores de cauce y referentes de la Cámara de Comercio pidiéndome que no se acepte la renuncia, y señalando que Gustavo viene teniendo una gestión trascendente en Irrigación”, manifestó.

El consejero del Río Atuel, Gustavo Villegas, muestra un bidón del agua que se comercializa de forma ilegal. Lo acompaña el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.
El consejero del Río Atuel, Gustavo Villegas, acompañado por el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.

Villegas fue detenido por un control vial, la madrugada del viernes 6 de febrero en la Avenida Libertador Sur de General Alvear, con un dosaje de 1,28 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido (0,5 gr).

Un día después publicó en sus redes sociales un comunicado pidiendo disculpas y anunció la presentación de su renuncia formal a su cargo de consejero.

Por esos días, el gobernador se encontraba de viaje por Europa, cumpliendo una misión de promoción vitivinícola, y Marinelli dijo que iba a esperar a su regreso para trasladársela.

Mientras tanto, la vicegobernadora Hebe Casado, a cargo del Poder Ejecutivo, lamentó la situación pero aseguró a Los Andes que “en el Gobierno no hay doble vara en estos casos”.

De hecho, en casos anteriores de alcoholemias positivas como el del titular del Ente de Movilidad Provincial (EMoP), Jorge Teves, o el concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (UCR), Cornejo pidió sus renuncias. El primero la efectivizó por ser funcionario provincial, mientras que el segundo se negó a hacerlo, a pesar de ser un edil del mismo color político.

“Es una pena, porque es un excelente funcionario que se viene desempeñando muy bien en su cargo”, comentó la vicegobernadora a este diario sobre Villegas. A casi tres semanas de ser detenido alcoholizado, sigue en su cargo y su futuro es incierto.

