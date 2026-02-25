Ítem Aula: el SUTE le hizo un reclamo al Gobierno en medio del acto de inicio de clases

Los dirigentes del SUTE viajaron hasta Lavalle para marcar presencia, junto al gobernador Alfredo Cornejo y el resto de las autoridades, en el acto de inicio de clases . Allí, además de insistir con el reclamo de un mayor aumento salarial que el que le han ofrecido, el sindicato docente le dejó al ministro de Educación , Tadeo García Zalazar , un petitorio que aborda un asunto siempre candente en el sector: el alcance del Ítem Aula .

"No se ha considerado la propuesta que se hizo sobre Enfermedades Inculpables y no se convocó a la mesa técnica fijada en el Acta Paritaria de fecha 27 de junio de 2025", se lee específicamente en el texto que llevaron al departamento del norte el secretario general Gustavo Correa y otros integrantes del gremio.

De este modo, el SUTE hizo referencia a un acuerdo paritario del año pasado, en el cual se establecía que en setiembre del año pasado se iba a conformar una mesa técnica para revisar la aplicación del Ítem Aula en el caso de enfermedades respiratorias, traumatológicas e infectológicas , entre otras. También iba a entrar en esa discusión el denominado "Ítem Arraigo" , que es más nuevo que el Ítem Aula, pero está sujeto a "las mismas condiciones y requisitos" , sostuvo el gremio.

Hay que recordar que el Ítem Aula fue creado por el propio gobernador Alfredo Cornejo en el inicio de su primera gestión y confirmado por la Suprema Corte de Justicia , que rechazó pedidos de inconstitucionalidad del gremio.

El SUTE se manifestó en el acto de inicio de clases, que se hizo en una escuela de Lavalle

Este ítem equivale al 10% de otros cuatro del salario docente (la Asignación de la Clase, Estado Docente, Zona y Antigüedad). Por su lado, el Incentivo por Dedicación Docente , conocido popularmente como "Ítem Arraigo" , establece un diferencial para aquellos docentes que se mantengan en un mismo establecimiento por un período continuo superior a dos años . Fue creado a través de la Ley 9.598, aprobada en 2024.

La normativa establece que el Ítem Aula se deja de percibir al faltar el docente más de tres días corridos y 10 en total en el año. Hay excepciones a la quita, como que el inconveniente derive precisamente de un "accidente de trabajo" o de una "enfermedad profesional". Se suman como excepciones actualmente la maternidad, las enfermedades terminales y los casos de violencia de género.

Lo que propuso el SUTE el año pasado es que, en las denominadas "paritarias no salariales", se revisara la posibilidad de aumentar esas excepciones. Tal como publicó Los Andes en julio del año pasado, el ministro García Zalazar fue receptivo, pero no prometió nada. "Desde el Gobierno actuamos conforme a la legislación vigente, pero siempre estamos abiertos al diálogo para revisar cualquier aspecto que pueda mejorarse dentro del marco legal", afirmó.

Este miércoles, después de recibir el petitorio, desde la DGE afirmaron que fue el propio SUTE el que pidió que no se convocara a la mesa técnica de setiembre, o que dicha cita fuera reprogramada.

El pedido de aumento del SUTE

Más allá de este planteo, el petitorio del SUTE también abordó el tema salarial. "En el año 2025 tuvimos, como resultado final, la pérdida en un 5% de salario respecto a la inflación acumulada para el mismo período; quedando incumplido el último acuerdo paritario que establecía una cláusula de revisión para su correspondiente ajuste, si las condiciones macroeconómicas hicieran que la inflación superara los aumento; como asimismo la necesidad que se realice una nueva propuesta salarial para el año actual que atienda los aumentos en el costo de vida", dice de entrada el texto.

El petitorio además reclama una larga lista de supuestos incumplimientos del Gobierno a acuerdos paritarios diversos. Aquí el texto completo:

Estos planteos gremiales surgieron en paralelo a las negociaciones de la paritaria formal, que están en "cuarto intermedio", tras el fracaso del primer encuentro: el SUTE rechazó el aumento del 7% para todo el semestre, a pagar en dos cuotas, que propuso el Poder Ejecutivo.

El gremio realizará entre jueves y viernes plenarios para discutir la primera oferta. En tanto, la nueva reunión con el Gobierno está agendada para el mismo viernes en la Subsecretaría de Trabajo.