En Aconcagua Radio, Andrea Falaschi confirmó que hay un aumento de casos de sífilis

—Durante la pandemia, el silencio epidemiológico se produjo porque hubo menos notificación de las enfermedades, y también hubo menos cantidad de transmisión de estas enfermedades porque estábamos distanciados, estábamos aislados. Sin embargo, después esto resurgió y como bien decís, no hay “screening” obligatorio de enfermedades de transmisión sexual. El “screening” es voluntario. Sí se lo hace a las embarazadas durante su embarazo, con el test para la sífilis. Pero en el resto de las situaciones ya no te piden más. Por ejemplo no te piden más el test de enfermedades de transmisión sexual para casarte, es una cosa totalmente anacrónica. No te la piden para para ir a un trabajo, y antes esos “screening” se hacían… Ahora no están esos screening obligatorios, es voluntario hacérselo. y el cuidador, por supuesto, también depende de la responsabilidad de cada una de las personas.

