En Aconcagua Radio: Advierten acerca del aumento de infecciones de transmisión sexual

Sergio Giménez, de la Asociación Bancaria, en Aconcagua Radio: "No vamos a permitir que vacíen el Nación"

"Efectivamente ha habido un incremento en general de todas las infecciones de transmisión sexual, particularmente de la sífilis", advirtió, aunque el VIH se mantiene en una "especie de meseta", con cifras estables desde hace años, el resto de las infecciones han mostrado una preocupante tendencia al alza. Por otra parte, aseguró que "Hay preservativos gratuitos en los centros de salud, pero no se utilizan como se debería".

Sobre el uso del preservativo, Bittar fue tajante: "No se utiliza el preservativo en la medida que uno esperaría". A pesar de que la provincia de Mendoza compró más de medio millón de unidades para distribuir gratuitamente tras el corte en la provisión nacional, el uso efectivo no es el esperado. "Mucha gente pasa a retirar preservativos por el programa, pero no estamos seguros de que siempre se utilicen", afirmó.