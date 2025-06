Alejandro Cassaglia desde el Golfo Pérsico habló con Aconcagua Radio: "La guerra nunca deja de latir"

Desde Abu Dhabi, con buzo de la Selección Argentina puesto y la camiseta de Boca en la valija, Alejandro Cassaglia conversa en videollamada con los conductores de Aconcagua Radio . “Acá hace mucho calor, pero me traje el buzo porque el argentino no se olvida de su país”, bromea al iniciar la entrevista. Su análisis, sin embargo, es tan crudo como certero: en Medio Oriente, la guerra se respira como parte del paisaje cotidiano.

Estados Unidos, Israel e Irán: una tensión crónica

Cassaglia no duda en señalar a Irán como un país “inestable y peligroso”. “Es una teocracia donde las decisiones del líder supremo no pasan necesariamente por la razón. Por eso, el mundo no puede permitirle tener armamento nuclear”, explicó. Y agregó: “Israel y Estados Unidos vieron el momento justo para neutralizar esas bases subterráneas nucleares. Rusia, su aliado estratégico, ya no está en condiciones de sostenerlos como antes”.