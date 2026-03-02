Alejandro Cassaglia en Aconcagua Radio: "Comparar la situación de Venezuela con la de Irán es un error de cálculo"

El analista dialogó con Aconcagua Radio sobre el conflicto en Medio Oriente. "Tratar de entender a los persas con la mentalidad nuestra occidental es un error de cálculo", definió.

En el programa “Hermoso Caos” de Aconcagua Radio, el licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro Cassaglia analizó el conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre la complejidad de abordarlo desde una mirada occidental.

“No es un conflicto fácil. Es un conflicto que tiene ribetes que son muy difíciles de entender con la mente occidental, como vengo diciendo en todos los medios. Tratar de entender a los persas con la mentalidad nuestra occidental es un error de cálculo, porque son totalmente distintos: tienen otra concepción del tiempo, de la vida, de la filosofía. Querer comparar, por ejemplo, la situación de Venezuela con la de Irán (más allá del tema del petróleo, geopolítico, etcétera) es un error de cálculo”, explicó.

En ese marco, Cassaglia señaló que, pese a los daños sufridos, Irán mantiene capacidad de reorganización. “Por lo pronto, Irán está dañado, pero esta gente es muy resiliente, por lo cual veremos cómo se reorganizan. La designación del general Ahmad Vahidi como Jefe de la Guardia Revolucionaria no es un hecho menor, no es para tomarlo a la ligera. Cuando hablan de un ala dialoguista, pero por el otro lado lo designan a Vahidi, no sé qué intención de diálogo habrá ahí”, alertó.

