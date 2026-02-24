En Aconcagua Radio, la posible desclasificación de archivos sobre OVNI

El tema de los OVNI (objetos voladores no identificados) siempre genera atracción e interés. Mucho más, si cualquier anuncio relacionado con esto viene de una superpotencia como Estados Unidos.

En esta entrevista conversamos con Luis Burgos , ufólogo y creador de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO), sobre el anuncio de Donald Trump respecto a la desclasificación de archivos vinculados a OVNI.

Burgos analiza el alcance real de esta medida, qué tipo de documentación podría hacerse pública y cómo impactaría en la investigación ufológica a nivel internacional. Además, aporta su mirada técnica sobre el fenómeno OVNI, diferenciándolo claramente del debate sobre vida extraterrestre.

—Esta clase de anuncios genera revuelos porque viene de quien viene. Pero este tipo de bumerans que tiran mandatarios, servicios de inteligencia, el Pentágono, viene desde hace décadas. El que está en temas de OVNI lo conoce: que van a desclasificar archivos; que avistaron algo y luego era un globo; que un congresista pidió la palabra porque tiene información secreta del Área 51, pero cuando le piden pruebas no tienen nada… Son bombas de humo que se tiran. Ojalá alguna vez alguna sea cierta. Pero desde hace décadas siempre cae en saco roto. Para la ovnilogía no aporta nada. Pero somos conscientes del revuelo que causa por venir del mandatario americano. Siempre bromeamos sobre quién será el próximo que tirará una bomba de humo así.

Los mitos sobre OVNI

—Tal vez se ha hecho un uso político, pero también se pueden hablar de datos objetivos. Por ejemplo, qué trabajo se hace, cuáles han sido los más recientes avistamientos. ¿Ese es el trabajo de tu fundación?

—Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar el OVNI de lo extraterrestre, y no es lo mismo. Cuando se habla de OVNI muchas veces se piensa de inmediato en marcianos verdes y esas cosas. Pero no es lo mismo. El fenómeno OVNI es real, yo no tengo dudas. Hace 57 años que investigo en todas las provincias, he tenido oportunidad de ver objetos, tengo vivencias físicas muy concretas. De eso no hay dudas. Ahora, que exista el fenómeno OVNI no da pie a que eso equivalga a seres extraterrestres. Hay todo un cúmulo de posibilidades para explicar el fenómeno OVNI, incluso, por supuesto, explicaciones terrestres. Lo que pasa es que el tema se toma a veces muy suelto de cuerpo.

—Se lo toma a veces como algo gracioso o que a aquel que cree en OVNI es igual al terraplanista…

—El OVNI no es cuestión de creencia. Es cuestión de investigación y objetividad. Sabemos que hay gente que ha visto cosas y sabemos también de la cantidad de fraudes que ha habido, por supuesto. Gente que se desdijo, cosas que con la investigación muestran la verdad. Hoy, con internet, vemos centenares de fotos y videos que sabemos que son truchas. A eso le sumamos la confusión que reina hoy por culpa del amigo Elon Musk, que está lanzando esta serie de satélites chiquitos, que van uno pegado al lado del otro en series de 50, todas las semanas. Y cuando la gente ve eso, que antes no se veía, inmediatamente piensa que es un plato volador. Y tenemos que salir a explicar todos los días.

El incidente Roswell

—Lo que dijo Donald Trump acerca de la desclasificación de archivos, del avistaje del propio Pentágono, genera expectativas. También hubo una declaración de Obama. Pareciera que estamos cada vez más cerca de la desclasificación de archivos, con lo cual podría haber alguna novedad. Pero te escucho totalmente descreído de que pudiera dar novedades…

—Totalmente, porque a través de los años hemos tenido muchísimas declaraciones parecidas. Además, hablar del Área 51, como habló Obama antes de Trump, es hablar de un mito. El Área 51 es lo mismo de Rosell, es un mito del que no se va a saber bien cuánto hay de fraude, de leyenda o verdad. El tema de las conspiraciones americanas nace con Roswell. Cuando se produce ese incidente en 1947, que fue prácticamente el nacimiento del fenómeno OVNI, se dijo que eran extraterrestres, que se recuperaron cadáveres, que se recuperó material alienígena de las naves que se llevaron al Área 51… Pero al poquito tiempo se negó, y se dijo que se trataba de un proyecto secreto sobre un globo. Después empezaron con que no eran extraterrestres, sino que eran unas pruebas con maniquíes. Después salió una versión de que se trataba de un experimento con monos en estado de ingravidez. Hasta se dijo, que era aterrador, que eran niños con los que habían estado experimentando. Y que ellos tenían la cabeza azulada por la falta de oxígeno. Todo ese cúmulo de versiones cayó en saco roto también.

