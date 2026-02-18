En Aconcagua Radio, repercusiones del cierre de Fate

El cierre de la fábrica de Fate marca un nuevo capítulo en la reconfiguración de la industria del neumático en la Argentina . La decisión impacta de lleno en trabajadores, distribuidores y comercios vinculados a la marca, en un contexto donde la competencia con productos importados se volvió cada vez más difícil de sostener.

En diálogo con Aconcagua Radio, Pablo Ippoliti, representante de Fate en Mendoza , explicó que el escenario no es reciente y que la crisis se fue gestando en los últimos años. “Los cambios en los regímenes de importación, sumados a los problemas gremiales que ya venía arrastrando la empresa , terminaron por dejarla fuera de los precios competitivos frente a las cubiertas importadas”, señaló.

Ippoliti remarcó que la situación no afecta únicamente a Fate. “Hoy quedan tres fábricas en el país: Fate, Pirelli y Bridgestone”, detalló. Esta última opera en el país bajo la marca Firestone. En tanto, Goodyear dejó de producir localmente hace varios años.

Según explicó, los conflictos gremiales dificultaron durante un tiempo la normal provisión de mercadería. “Había paros y distintos tipos de problemas que impedían despachar en tiempo y forma. Eso afectaba la cadena comercial”, sostuvo. A ese panorama se sumó la apertura de importaciones, que amplió la oferta y redujo los precios de referencia en el mercado.

“Muchos distribuidores sabíamos que tarde o temprano algo así podía pasar. Era difícil ubicar la mercadería nacional con la diferencia de costos que existía frente a lo importado. Quizás se dio más rápido de lo que proyectábamos, pero era cuestión de tiempo”, reconoció.

Cómo funciona la red de distribución

En el caso de Mendoza, la representación funciona bajo un esquema de compra directa a fábrica y posterior reventa. “Nosotros no somos empleados de Fate, sino distribuidores. Comprábamos directo y abastecíamos tanto al público como a gomerías y comercios”, explicó Ippoliti.

A diferencia de las multinacionales como Pirelli o Bridgestone, que combinan producción local e importación, FATE producía el 100% de su oferta en el país. La firma contaba con una red de distribuidores en todas las provincias, lo que permitía sostener presencia nacional con estructura descentralizada.

Calidad y competencia

Consultado sobre la calidad de los productos, Ippoliti defendió el estándar de la marca. “La calidad era muy buena. Pero comparar por marca no siempre es justo. Dentro de cada medida hay distintos modelos, diseñados para diferentes usos y velocidades”, explicó.

En el mercado actual, un mismo rodado puede ofrecer versiones orientadas a alta performance o a uso urbano, con diferencias técnicas y de precio. “No es lo mismo el cliente que viaja constantemente y necesita cubiertas para alta velocidad, que quien usa el vehículo en ciudad y no supera los 120 kilómetros por hora”, ejemplificó.

Sin embargo, más allá de la calidad, el diferencial de precios terminó inclinando la balanza. “La importación termina afectando a las marcas nacionales porque el costo es menor y el consumidor compara. En un contexto económico ajustado, el precio pesa mucho”, analizó.

Evolución tecnológica y límites estructurales

Otro factor determinante, según el representante mendocino, fue la evolución del parque automotor. “Permanentemente salen medidas nuevas. Desarrollar un neumático nuevo lleva tiempo, homologaciones, pruebas y una inversión importante”, explicó.

En ese punto, la escala juega un rol decisivo. “Hoy Fate podía cubrir entre el 50 y el 60% de las medidas del parque automotor actual. Hay un 40% que directamente no fabricaba porque no tenía capacidad para actualizarse tan rápido”, afirmó.

La combinación de infraestructura limitada, menor escala frente a multinacionales y competencia importada terminó configurando un escenario difícil de revertir. “Con la estructura que tenían, competir con empresas de afuera era muy complicado”, sintetizó.

Impacto y futuro incierto

El cierre no sólo implica una decisión empresarial, sino también consecuencias laborales y comerciales. Si bien Ippoliti aclaró que su empresa es independiente, reconoció que la medida impacta en toda la red de distribución.

“Es una pena. Se veía venir, pero no deja de doler”, concluyó.

La industria del neumático, estratégica para el sector automotor, atraviesa así un proceso de transformación profunda. Con menos producción nacional y mayor presencia importada, el desafío será encontrar un nuevo equilibrio que combine competitividad, empleo y desarrollo tecnológico en un mercado cada vez más exigente.

