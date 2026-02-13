13 de febrero de 2026 - 15:16

Semáforos inteligentes en Mendoza: el subsecretario de Transporte habló con Aconcagua Radio

Luis Borrego, el subsecretarion de Transporte, dialogó con Aconcagua Radio y contó todo sobre el nuevo sistema.

image
Por Redacción

Aconcagua Radio habló con Luis Borrego, subsecretario de Transporte, para conocer detalles del avance del sistema de semáforos inteligentes en el Gran Mendoza, una iniciativa clave para modernizar la gestión del tránsito y mejorar la movilidad urbana en la provincia.

Leé además

la vida de liliana bodoc a 8 anos de su muerte, en aconcagua radio

La vida de Liliana Bodoc a 8 años de su muerte, en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
aconcagua radio: el ministro de produccion de mendoza dio detalles sobre el pago del fondo compensador agricola

Aconcagua Radio: el ministro de Producción de Mendoza dio detalles sobre el pago del Fondo Compensador Agrícola

Por Redacción

A través de la Resolución 214 de la Subsecretaría de Transporte, el Gobierno provincial llamó a licitación pública para la provisión de equipamiento, instalación y centralización de 217 intersecciones semaforizadas. El objetivo es consolidar un sistema que optimice la circulación vehicular, reduzca los tiempos de viaje y priorice el transporte público en los principales corredores metropolitanos.

Al explicar el funcionamiento del sistema, Borrego señaló: "Este sistema tiene como principal característica que los semáforos están interconectados a una plataforma de software, que permite diseccionar toda la información de cuál es el estado de cada uno de estos semáforos y a su vez también nos permite poder configurar ese semáforo en forma coordinada unos con otros .O sea nos permite sincronizarlas de forma ágil y rápida, por ejemplo, para poder fomentar lo que nosotros llamamos la 'onda verde' y también poder conocer cuando hay algún inconveniente o una falla en forma rápida".

La intervención alcanzará corredores estratégicos de la Ciudad de Mendoza y también se extenderá al departamento de Godoy Cruz. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $6.731 millones e incluye la incorporación de controladores electrónicos de última generación, la actualización del equipamiento existente y la centralización operativa de los cruces en el CGM, desde donde se ajustan dinámicamente los tiempos semafóricos según las condiciones de tránsito.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sala del sable corvo de San Martín.  

El destino del sable corvo de San Martín, en Aconcagua Radio

Por Redacción
En cuanto al cruce a Chile Squartini remarcó que las demoras y la geografía influyen.

Aconcagua Radio: El titular de APROCAM pidió cambiar la ley laboral y advirtió por el impacto en la provincia

Por Redacción
Mariana Juri.

En Aconcagua Radio Mariana Juri defendió la ley de modernización laboral y confirmó su voto positivo

Por Redacción
Este miércoles habrá cese de actividades en transporte a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos.

Los sindicatos de transporte se suman a la marcha contra la Reforma Laboral de Milei este miércoles

Por Redacción Política