Semáforos inteligentes en Mendoza: el subsecretario de Transporte habló con Aconcagua Radio

Luis Borrego, el subsecretarion de Transporte, dialogó con Aconcagua Radio y contó todo sobre el nuevo sistema.

Aconcagua Radio habló con Luis Borrego, subsecretario de Transporte, para conocer detalles del avance del sistema de semáforos inteligentes en el Gran Mendoza, una iniciativa clave para modernizar la gestión del tránsito y mejorar la movilidad urbana en la provincia.

A través de la Resolución 214 de la Subsecretaría de Transporte, el Gobierno provincial llamó a licitación pública para la provisión de equipamiento, instalación y centralización de 217 intersecciones semaforizadas. El objetivo es consolidar un sistema que optimice la circulación vehicular, reduzca los tiempos de viaje y priorice el transporte público en los principales corredores metropolitanos.

Al explicar el funcionamiento del sistema, Borrego señaló: "Este sistema tiene como principal característica que los semáforos están interconectados a una plataforma de software, que permite diseccionar toda la información de cuál es el estado de cada uno de estos semáforos y a su vez también nos permite poder configurar ese semáforo en forma coordinada unos con otros .O sea nos permite sincronizarlas de forma ágil y rápida, por ejemplo, para poder fomentar lo que nosotros llamamos la 'onda verde' y también poder conocer cuando hay algún inconveniente o una falla en forma rápida".

La intervención alcanzará corredores estratégicos de la Ciudad de Mendoza y también se extenderá al departamento de Godoy Cruz. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $6.731 millones e incluye la incorporación de controladores electrónicos de última generación, la actualización del equipamiento existente y la centralización operativa de los cruces en el CGM, desde donde se ajustan dinámicamente los tiempos semafóricos según las condiciones de tránsito.

