Aconcagua Radio: El titular de APROCAM pidió cambiar la ley laboral y advirtió por el impacto en la provincia

En diálogo con Aconcagua Radio , Ricardo Squartini, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza ( APROCAM ) , sostuvo que la Argentina necesita una reforma laboral que contemple las realidades del interior, advirtió sobre la competencia desleal que genera la informalidad y describió el complejo escenario que atraviesa el transporte de carga en Mendoza.

La discusión por una posible reforma laboral volvió a instalarse en la agenda nacional y, desde el interior del país, crecen las voces que reclaman una actualización de la normativa. Para Ricardo Squartini, el debate es urgente y debe contemplar las particularidades productivas de cada provincia.

“Creemos que necesitamos una modernización laboral”, afirmó, y remarcó que “no todo pasa por Buenos Aires”. En ese sentido, explicó que “las realidades son distintas, los sistemas de trabajo son distintos”, por lo que muchas veces los costos que enfrentan las empresas del interior “son mayores que los que tienen en Buenos Aires”.

Squartini señaló que uno de los puntos que genera preocupación es el esquema de indemnizaciones y el eventual aporte del 3%, que podría afectar a las provincias. “Sabemos muy bien que hay proyectos que perjudican a las provincias por la indemnización, que lo harían de otra manera”, indicó.

Para el dirigente empresario, la legislación actual quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y productivos. “Hay que modificar una ley laboral que tiene muchísimos años y debe ir acompañando también la tecnología que estamos teniendo”, sostuvo. Y graficó: “No es lo mismo el camión Bedford de antes que los camiones de ahora, con la comodidad y el confort que tienen”.

Informalidad y competencia desleal

Otro de los ejes centrales fue el impacto de la informalidad. Squartini consideró que la falta de definiciones frena inversiones y genera incertidumbre. “Hace dos años que venimos con que existe la opción de la reforma o la modernización y no pasa nada. Tanto capitales extranjeros como nacionales deben estar esperando qué es lo que va a pasar con esto”, advirtió.

En ese contexto, reclamó mayores controles. “Te estoy dando todas las posibilidades para que hagas las cosas bien. Bueno, debo tener mayor control para que la gente haga las cosas bien, y la que no la hace bien que tenga algún tipo de castigo”, planteó.

Según explicó, hoy conviven empresas que cumplen con todas sus obligaciones y otras que trabajan en la informalidad, generando una competencia desigual. “No tenemos las mismas condiciones una persona que tiene a los empleados en blanco que el que los tiene en negro. Cada vez que viene el 931 es un numerito importante. El que está trabajando precarizado no lo paga y tiene un margen extra”, señaló. Y concluyó: “Debe haber una competencia más leal, no como estamos en este momento con una competencia tan desleal”.

Las particularidades del transporte en Mendoza

Squartini también se refirió a las diferencias estructurales que enfrenta el transporte de carga en Mendoza. “Nuestras cargas no quedan acá. La mayoría van a Buenos Aires o Córdoba. Estamos en un costado de la Argentina y eso nos lleva a distancias muy importantes para poder llegar a destino”, explicó.

En cuanto al cruce a Chile, remarcó que, aunque la distancia es corta, las demoras y la geografía influyen. “No es lo mismo ir en llano que ir en cordillera”, dijo. Además, apuntó a los mayores costos que enfrenta el sector por no estar cerca del puerto: “No tenemos la misma posibilidad que tienen en Buenos Aires. Pareciera que tenemos una diferencia importante en los costos de insumo para el transporte”.

El empresario también mencionó particularidades locales como el movimiento de la uva y el vino, con trayectos cortos que no existen en otras regiones. “No es lo mismo el que trabaja para YPF que el que carga un viaje de vino. Los números son totalmente distintos y, sin embargo, el convenio es el mismo”, cuestionó, y planteó la necesidad de analizar convenios regionales o por empresa.

Debate, incertidumbre y contexto económico

De cara al inicio del debate legislativo, Squartini reconoció que hay incertidumbre sobre el alcance real de la reforma. “No tenemos idea cuál va a ser la modernización. Está guardado bajo cuatro llaves”, comentó. No obstante, se mostró expectante: “Esperemos que haya un debate sano y llegar a buen puerto”.

También rechazó versiones que anticipan pérdida de derechos laborales. “Por lo que hemos podido recabar, teóricamente todas las condiciones en las que están los empleados se mantienen. No hay modificaciones en ese sentido”, aseguró.

En cuanto al panorama económico, describió un escenario complejo. “No terminamos de ver la lucecita al fondo del camino”, afirmó. Señaló que el transporte, al ser transversal a toda la industria, refleja la caída de la actividad: “Vamos viendo cómo caen la cantidad de viajes. Importamos y exportamos menos”.

Pese a las dificultades, destacó la resiliencia del sector. “Siempre le seguimos poniendo el hombro al país. Detrás de cada empresario hay un montón de gente que vive y depende de cada uno. Nosotros nos dedicamos a trabajar nomás”, cerró.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo


