La vida de Liliana Bodoc a 8 años de su muerte, en Aconcagua Radio

En el programa Haciendo cumbre, de Aconcagua Radio , el periodista Fernando G. Toledo recordó a Liliana Bodoc , a ocho años de su muerte, y a propósito de la realización del Festival Bodoc en Godoy Cruz .

Desde hace un tiempo, cada 6 de febrero, Mendoza recuerda una de sus grandes pérdidas en materia literaria. Hace ocho años, y de manera inesperada, fallecía a los 59 años Liliana Bodoc , la autora de la maravillosa Saga de los Confines y de otras obras que están entre la narrativa más notable que se ha escrito en nuestra provincia.

Es con motivo de este aniversario que desde el viernes 6 y hasta el domingo 8 se celebra en la Biblioteca y Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz un Festival Bodoc , es decir, un encuentro gratuito que rinde homenaje a la escritora y que incluye charlas, debates, talleres literarios, feria de libros y exhibición de películas relacionadas con el mundo creado por la escritora.

Pero para nuestro encuentro de hoy se me ocurrió hacer algo particular. Porque si bien los autores entran a nuestros corazones por sus obras y de Liliana Bodoc los innumerables lectores que tiene en todo el mundo la conocen por sus grandes libros, muchas veces se desconoce la historia personal de estos autores. Es decir, el recorrido vital que los llevó a convertirse en esos escritores que tanto admiramos.

Así que quiero proponerles eso: conocer un poco de la historia biográfica de Liliana Bodoc, pero a la manera de un cuento. Y esta idea tiene que ver no sólo con que ella era escritora, sino porque su vida, y su relación con Mendoza en su obra, estuvo marcada por algunos hechos particulares que bien vale la pena conocer.

Por esa razón, juguemos a que estoy contando una historia de ficción, pero sepan que, en realidad, esta vida maravillosa y también trágica fue la de esta autora, la querida y admirada Liliana Bodoc.

La historia empieza así, con una escena de un día común.

El polvo se levanta frente a una mole gigante que lo domina todo: la cementera Minetti. Las calles que la rodean son, casi todas, de tierra; es un barrio habitado por los empleados de la fábrica y sus familias en Panquehua, núcleo fundacional del departamento de Las Heras. Corre la primera mitad de la década de 1960. El paisaje tiene, al fondo, la piedra infinita de la Cordillera de los Andes. Y adelante, como un eco de las montañas, las torres de la fábrica muelen piedra en hornos que hacen más polvo el polvo.

