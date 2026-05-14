Arte por la paz: cierra la muestra y el nieto de Spinetta pintará en vivo

Concluye este viernes 15 de mayo la muestra “Arte por la paz”, impulsada por el Área de Cultura y Turismo de la Legislatura de Mendoza.
La Legislatura de Mendoza cierra este viernes la muestra de Arte por la Paz, que incluye la participación de Benicio Mutti Spinetta.
Concluye este viernes 15 de mayo la muestra “Arte por la paz”, impulsada por el Área de Cultura y Turismo de la Legislatura de Mendoza.
El encuentro reunió obras de Gabriela Scordo, Galo Maronese, Julieta Moretti, Natalia Olivieri y Benicio Mutti Spinetta, que estuvieron expuestas desde el 11 de mayo en la sala de arte de la casa de las leyes, ubicada en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas, de Ciudad.
Con entrada libre y gratuita, la muestra instalada en la Sala de Arte del Edificio Margarita Malharro de Torres acaparó la atención de colegas, legisladores y visitantes ocasionales, que disfrutaron de estas obras de artistas que en algunos casos exponían por primera vez.
Entre los artistas cuyo nombre atrae la atención está Benicio Mutti Spinetta, que no es otro que uno de los nietos del gran músico Luis Alberto Spinetta. Benicio es hijo del actor Nahuel Mutti y de Catarina Spinetta, y se muestra como una personalidad multifacética, ya que, además de pintor, es músico y actor.
Justamente Benicio Mutti Spinetta estará haciendo una performance en vivo este viernes, a las 19.30, en el lugar de la muestra, junto a la pintora Gabriela Scordo.
Todo servirá para darle un cierre de lujo a este encuentro de “Arte por la paz” que ya va creando de a poco su tradición, año tras año, en la Legislatura provincial.