Arte por la paz: cierra la muestra y el nieto de Spinetta pintará en vivo

La Legislatura de Mendoza cierra este viernes la muestra de Arte por la Paz, que incluye la participación de Benicio Mutti Spinetta.

Benicio Mutti Spinetta: el nieto de Luis Alberto Spinetta es músico, actor y artista plástico.

Benicio Mutti Spinetta: el nieto de Luis Alberto Spinetta es músico, actor y artista plástico.

Concluye este viernes 15 de mayo la muestra “Arte por la paz”, impulsada por el Área de Cultura y Turismo de la Legislatura de Mendoza.

El encuentro reunió obras de Gabriela Scordo, Galo Maronese, Julieta Moretti, Natalia Olivieri y Benicio Mutti Spinetta, que estuvieron expuestas desde el 11 de mayo en la sala de arte de la casa de las leyes, ubicada en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas, de Ciudad.

Natalia Olivieri pinturas en la Legislatura Obras de Natalia Olivieri expuestas en la Legislatura.

Con entrada libre y gratuita, la muestra instalada en la Sala de Arte del Edificio Margarita Malharro de Torres acaparó la atención de colegas, legisladores y visitantes ocasionales, que disfrutaron de estas obras de artistas que en algunos casos exponían por primera vez.

Entre los artistas cuyo nombre atrae la atención está Benicio Mutti Spinetta, que no es otro que uno de los nietos del gran músico Luis Alberto Spinetta. Benicio es hijo del actor Nahuel Mutti y de Catarina Spinetta, y se muestra como una personalidad multifacética, ya que, además de pintor, es músico y actor.