Chanti: el mendocino que publica en Los Andes protagonizó una jornada histórica en la Feria del Libro de Buenos Aires

En el marco de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA) , la provincia de Mendoza celebró su día oficial con un despliegue cultural de alto impacto. El gran protagonista de la jornada fue Chanti , el reconocido historietista que publica sus trabajos en Los Andes , quien logró una convocatoria sin precedentes.

Leé este sábado y domingo "Mayor y menor" en Los Andes: "Es volver a la casa de los personajes", dijo Chanti

Ante una Sala José Hernández colmada —el espacio de mayor capacidad en el predio de La Rural—, el autor presentó su más reciente creación y volvió a demostrar la potencia de su vínculo con el público infantil y familiar que lo sigue fielmente en las páginas de nuestro diario.

La presentación de su nuevo libro, Sube y baja, la montaña y nosotros, fue más allá de un lanzamiento editorial convencional y se transformó en una verdadera clase abierta de creatividad .

Chanti realizó un recorrido dinámico por sus más de 30 años de trayectoria profesional , utilizando recursos visuales y dibujos realizados en vivo que cautivaron a los presentes.

El punto más alto del encuentro se produjo cuando los niños presentes asumieron el rol de entrevistadores . En un intercambio genuino y fluido, el autor respondió inquietudes sobre sus procesos creativos y la construcción de sus personajes.

Chanti firma libros en la FILBA 2026 Chanti firma sus libros en la Feria del Libro de Los Andes, como parte de la jornada de Mendoza en ese encuentro.

Chanti: un best seller que publica en Los Andes

La repercusión de Chanti no es una novedad, pero sí lo confirma casi como un best seller del momento en el segmento infantil, destacando cómo sus historias —ancladas en la idiosincrasia mendocina y la vida en la montaña— logran una resonancia federal e internacional en el evento literario más importante de habla hispana.

Por esa razón es un lujo para los lectores de Los Andes que el artista publique sus trabajos en nuestro diario. Como se sabe, cada sábado y domingo, la historieta de Nacho y Tobi está presente en Los Andes, algo que el propio historietista (cuyo nombre real es Santiago González Riga) es "volver a la casa de los personajes".

Federalismo y gestión cultural

La jornada del Día de Mendoza en la Feria del libro contó con el respaldo institucional de la provincia, representada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y directores del área de diversos departamentos. El stand de Mendoza, ubicado estratégicamente en el Espacio de Cuyo, se ha consolidado como un punto de visita permanente para los lectores que buscan con avidez las letras de nuestra región.

“Estamos viviendo un momento excepcional de visibilidad para nuestros autores”, señalaron desde la comitiva provincial, resaltando el flujo constante de público atraído tanto por figuras consagradas como por nuevas voces.

Fortalecimiento de las Bibliotecas Populares

Otro hito relevante de este “Día de Mendoza” fue la presencia de una delegación compuesta por referentes de 30 bibliotecas populares y públicas de la provincia. Mediante una gestión que facilitó el traslado de los bibliotecarios, estos pudieron acceder a la compra de ejemplares al 50% de su valor comercial. Esta política permite que las novedades editoriales y, fundamentalmente, las obras de autores mendocinos, tengan un alcance territorial efectivo, llegando a los estantes de cada distrito de Mendoza.

Aunque la figura de Chanti marcó el pico de convocatoria, la agenda literaria continuó con presentaciones de talentos locales como Gabriela Nafissi y Vanina Márquez. La FILBA permanecerá abierta hasta el lunes 11 de mayo, con Mendoza consolidada como un polo creativo fundamental de la escena nacional.