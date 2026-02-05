Festival Bodoc 2026: Tres días para celebrar la fantasía y el legado de Liliana Bodoc

En un verano que viene cargado de eventos culturales potentes, el Festival Bodoc de Literatura Fantástica se presenta como uno de los encuentros distintivos del calendario local. Entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, la Biblioteca y Mediateca Manuel Belgrano (Avenida Antonio Tomba 54, Godoy Cruz ) será la sede de una experiencia literaria única, gratuita, abierta a lectores de todas las edades, y centrada en uno de los nombres más emblemáticos de la literatura fantástica argentina: Liliana Bodoc .

Más que un festival, la propuesta es una fiesta de imaginación, ilustración, debates, juegos de rol y encuentros creativos que cruzan géneros, generaciones y estilos narrativos. La ciudad se transforma por tres días en punto de convergencia para quienes aman perderse en mundos que no existen hasta que los escritores los inventan.

Liliana Bodoc (Santa Fe, 1958-Mendoza 2018) fue una de las grandes voces de la literatura fantástica en América Latina. Su obra más conocida, La Saga de los Confines , redefinió el género en español al integrar elementos inspirados en cosmogonías indígenas americanas y estructuras épicas clásicas. La trilogía —que incluye Los días del Venado, Los días de la Sombra y Los días del Fuego — sitúa su narrativa en las Tierras Fértiles, un continente ficticio poblado por culturas con profundas resonancias con la historia y la memoria del continente americano.

Bodoc no solo narró aventuras épicas; también exploró la relación entre identidad, memoria y resistencia cultural a través de una prosa poética cargada de simbolismo y humanidad. Su legado, atraviesa generaciones de lectores, e influye en proyectos literarios, académicos y artísticos que buscan expandir la literatura fantástica más allá de los modelos europeos tradicionales.

Lo que podría haber sido un simple ciclo de charlas se convirtió en una programación con más de 20 actividades pensadas para distintos públicos y niveles de interés. Durante el festival, se podrán encontrar desde debates y mesas redondas con especialistas, hasta talleres de escritura creativa e ilustración fantástica. Además, habrá espacios dedicados a los juegos de rol, que suelen funcionar como puertas de entrada lúdicas al pensamiento narrativo y creativo.

La agenda del evento está estructurada de forma tal que cada jornada proponga experiencias distintas, aunque complementarias. Por ejemplo, el primer día (6 de febrero) abre con una charla de bienvenida a cargo de Fernando Cardozo y sigue con presentaciones de libros recientes de autores regionales, talleres de ilustración con Rocío Rodríguez, y debates sobre romantasy, un subgénero de la literatura fantástica que mezcla temática romántica con elementos mágicos.

El 7 de febrero combina actividades técnicas —como charlas sobre redes sociales para autores, talleres de escritura creativa y presentaciones literarias— con algunas más festivas, como un concurso de disfraces ligado a los juegos de rol, lo que invita a los y las asistentes no solo a leer, sino a vivir la fantasía.

El domingo 8 incluye actividades que cierran el festival con broche de oro: nuevas presentaciones de libros, una charla con la Fundación Bodoc Mendoza sobre la importancia de la obra de la autora y la esperada selección de los mejores microrrelatos de la antología De Hadas y Veneno.

Mercados de arte, ferias y voces emergentes

Como parte integral del festival, también hay una feria literaria y de emprendimientos artísticos donde editoriales independientes, ilustradores y artesanos del género fantástico podrán exhibir y vender sus trabajos. Este tipo de espacios son clave para la escena local, ya que permiten visibilidad a talentos emergentes y marcan tendencias en la literatura juvenil y fantástica de la región.

Además, la presencia de microrrelatos y competencias de escritura es coherente con la idea de que la literatura fantástica no es un territorio cerrado para unos pocos, sino una invitación abierta para que nuevas voces imaginen y compartan sus mundos.

El impacto en la cultura local

Este festival no llega de la nada, sino que forma parte de una ola más amplia de actividades culturales que Mendoza viene desarrollando en torno a la memoria y el trabajo de Liliana Bodoc. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Mendoza se organizó una exposición interactiva con audios y materiales de la escritora y se bautizó una de las aulas con su nombre, destacando su papel como referente regional e internacional.

También la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) incorporó el legado de Bodoc en espacios académicos con relanzamientos de librerías y publicaciones inéditas, consolidando así la presencia de la autora en la educación literaria local y promoviendo la lectura creativa en nuevas generaciones.

Fantasía con entrada gratis

Quizás uno de los puntos más atractivos del Festival Bodoc de Literatura Fantástica es que es totalmente gratuito. Eso no solo baja las barreras de acceso para quienes aman la lectura —o para quienes quieren empezar a amar la lectura— sino que además fortalece la idea de que la cultura debe estar al alcance de todos.

Esto no significa que se trate de un evento chico. La cantidad de actividades, la diversidad de temas y la participación de especialistas, ilustradores, narradores y organizadores locales señalan que se trata de un encuentro maduro y bien pensado. Es como si la literatura fantástica dejara de ser un género de nicho para convertirse en un punto de encuentro intergeneracional donde todo el mundo puede imaginar, debatir, crear y compartir.

Programación

Viernes 6 de febrero

- 17:00 Hs: Apertura y charla de bienvenida, con Fernando Cardozo. Planta baja.

- 17:30 Hs:Presentación del Libro “Antes que fueran grandes”, con Susana González.

Auditorio.

- 18:30 Hs: Charla: “Romantasy en 2026”, con Celeste Flores Marchán.

- 19:30 Hs: “Taller de ilustración de personajes de fantasía”, con Rocío Rodríguez. 2º piso.

- 20:30 Hs: Presentación del libro “Herencia de Sangre”, con Vanina Márquez. Auditorio.

- 21:30 Hs: Ágape literario y charla, con Fernando Cardozo. Planta baja.

- 21:30 Hs: Proyección: El Señor de los Anillos (1978). Adaptación animada del clásico literario de JRR Tolkien. Auditorio.

Sábado 7 de febrero

- 17:00 Hs: Apertura y charla de bienvenida, con Fernando Cardozo. Planta baja.

- 17:00 Hs: Espacio de emprendedores y Feria de merchandising. Planta Baja.

- 17:30 Hs: Taller: “Juegos de Rol”, con Nahuel Capdevilla. 2º piso.

- 17:30 Hs: Presentación del libro “Juego de Niños”, con Julieta P. Carrizo. Auditorio.

- 18:30 Hs: Charla: “Redes Sociales para Autores”, con Mara Mignani y Jaz Books.

Auditorio.

- 19:30 Hs: Taller: “Escritura creativa”, con Julieta P. Carrizo. 1º Piso.

- 20:30 Hs: Presentación del libro “Los Mestizos”. Auditorio.

- 21:30 Hs: Taberna de Rol y concurso de disfraces con grandes premios. Auditorio.

Domingo 8 de febrero

- 17:00 Hs: Apertura y charla de bienvenida, Con Fernando Cardozo. Planta baja.

- 17:00 Hs: Espacio de emprendedores y feria de merchandising. Planta baja.

- 17:30 Hs: Taller: “Juegos de Rol”, con Nahuel Capdevilla. 2º piso.

- 17:30 Hs: Presentación del libro “Tinta en las Paredes”, con Marisol Grad. Auditorio.

- 18:30 Hs: Charla con la Fundación Bodoc Mendoza, con Silvia Chiavazza. Auditorio.

- 19:30 Hs: Taller de ilustración infantil, con Rocío Rodríguez. 1º piso.

- 20:30 Hs: Presentación del libro “Ojos de Plata”, con Milagros Pithod. Auditorio.

- 21:30 Hs: Charla – presentación “De Hadas y Veneno”, Con Fernando Cardozo. Selección de los mejores microrrelatos presentados en la 2º convocatoria de la antología “De Hadas y Veneno”, de Nexo Editorial. Auditorio.

Para agendar

Festival Bodoc de literatura fantástica

Fecha: 6, 7 y 8 de febrero.

Hora: de 17 a 22.

Lugar: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Tomba 56, Godoy Cruz)

Entrada gratuita.