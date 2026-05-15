Fijate quién dirige II: un mapa sobre las mujeres directoras del teatro mendocino

El destacado periodista Fausto J. Alfonso lanza una obra que reúne catorce entrevistas exclusivas, explorando el oficio, la estética y el legado de las realizadoras escénicas actuales.

El periodista, docente y autor Fausto J. Alfonso recorre la estética de las directoras teatrales mendocinas en Fijate quién dirige II.

El próximo jueves 21 de mayo, a las 19, la Universidad Juan Agustín Maza (Acceso Este, Lateral Sur 2245, Guaymallén) será el escenario para la presentación de Fijate quién dirige II (Directoras). El nuevo libro de Fausto J. Alfonso propone una verdadera exploración por el quehacer teatral de Mendoza a través de la mirada de sus protagonistas femeninas, es decir, alguna de las más importantes directoras de nuestro medio.

La obra, que cuenta con el prólogo del escritor y periodista de Los Andes Fernando G. Toledo, utiliza la entrevista para diseccionar la labor de 14 teatristas locales.

La selección apuesta por la diversidad absoluta, cruzando trayectorias que contrastan en formación, estilos estéticos, ideologías y poéticas.

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En cada charla se indaga en los inicios y el desarrollo profesional de las entrevistadas, poniendo el foco en el complejo arte de dirigir. No obstante, no se desechan otros roles esenciales que ellas cumplen, como la actuación, la dramaturgia, la asistencia técnica y la producción.

Fijate quién dirige: un registro histórico El volumen (que resulta continuación de otro en el que Alfonso dialogó con directores) ofrece un panorama introductorio que releva hitos de los últimos quince años, visibilizando la figura de la mujer en el ámbito regional, además de un homenaje a las pioneras que sentaron las bases de la actividad. Los monólogos de Daniel Fermani interpretados por Pinty Saba en "Ellas No hablaron". Los monólogos de Daniel Fermani interpretados por Pinty Saba en "Ellas No hablaron". Las directoras que integran el libro son: Celeste Álvarez, Mariú Carrera, Ivana Catanese, Gabriela Céspedes, Elsa Cortopassi, Jorgelina Flores, Adriana Gigena, María Godoy, María Lacau, Marcela Montero, Gabriela Psenda, Pinty Saba, Noemí Salmerón y Ángela Verdejo. La presentación del encuentro estará a cargo del propio Alfonso y de Verónica Manzone, destacada directora, actriz, docente e investigadora en artes escénicas.