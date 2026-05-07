"Llegó a la morgue": la impactante historia detrás de la tapa del libro de Oriana Sabatini

El lanzamiento de Podría quedarme acá significó mucho más que el debut literario de Oriana Sabatini. La novela llegó acompañada de una portada que rápidamente generó repercusión por su estética e historia oscura, provocadora y profundamente realista .

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Detrás de esa imagen hubo un proceso creativo poco habitual que combinó inteligencia artificial , investigación forense y una producción realizada dentro de una morgue real para alcanzar el efecto visual que buscaba el equipo artístico. La directora creativa Dolores Laboureau , conocida como Loli, fue quien reveló el detrás de escena a través de sus redes sociales y explicó cómo nació una de las tapas más comentadas de los últimos tiempos.

“ Ori me contactó en enero. Un mes después, teníamos esto ”, escribió al compartir imágenes del proceso creativo y del backstage de la producción.

El proyecto comenzó con una serie de bocetos desarrollados mediante inteligencia artificial. Esa primera etapa sirvió como guía conceptual para definir la atmósfera visual de la novela, aunque el equipo rápidamente entendió que el resultado final necesitaba una impronta más tangible y orgánica.

Oriana Sabatini Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro. Web

“La tapa terminó en una morgue real porque no había otra forma de hacerlo bien. Tuvimos que investigar cómo cambia la piel cuando muere, el color que toma, la textura”, explicó Laboureau sobre el nivel de detalle que buscaron para la producción.

La imagen principal fue protagonizada por Eugenia, amiga de Oriana y modelo elegida para la portada, quien posó dentro del set montado en la morgue mientras el equipo recreaba una estética vinculada con el límite entre la vida y la muerte.

El rol de la familia Sabatini en el proyecto

Uno de los aspectos más personales del trabajo fue la participación de Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, quien estuvo a cargo del maquillaje y colaboró activamente en el diseño artístico de la tapa.

El trabajo incluyó investigaciones sobre texturas, tonalidades de piel y elementos asociados al ámbito forense. En las imágenes del backstage se pudieron ver guantes quirúrgicos, instrumental médico y hasta frutas utilizadas para generar determinados efectos visuales y referencias de textura.

Oriana Sabatini Oriana Sabatini debuta como escritora en la Feria del Libro. Web

Cómo fue trabajar dentro de una morgue real

Más allá del impacto inicial que generaba el lugar elegido para la producción, Laboureau aseguró que la experiencia estuvo lejos de los prejuicios que imaginaban antes de ingresar. “La energía era tranquila, pacífica. Las chicas que trabajaban ahí eran jóvenes, de buena onda. Nada que ver con el preconcepto que uno construye. No había olor a nada”, relató.