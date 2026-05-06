Cuatro días en la costa de Chile: naturaleza, historia y mar en un mismo recorrido en la región del Biobio

Visitar Chile no solo se limita a Santiago, Valparaíso o Viña del Mar . Un itinerario distinto de cuatro días permite recorrer la Región del Biobío a través de su costa, combinando ciudades activas, pueblos con historia industrial y paisajes naturales que marcan el ritmo del viaje. El trayecto conecta espacios urbanos, humedales, playas abiertas al Pacífico y zonas rurales.

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El recorrido comienza en Concepción, con un primer acercamiento a su vida cultural. El campus de la Universidad de Concepción funciona como punto de referencia, donde el Foro y el mural “Presencia de América Latina” sintetizan parte de la identidad local. La jornada continúa con un almuerzo basado en productos del mar, seguido por un paseo por el Parque Ecuador y la Laguna Redonda.

Hacia el final del día, el trayecto se dirige a la desembocadura del río Biobío , donde el curso fluvial se encuentra con el océano. Este punto ofrece una de las postales más representativas de la zona, especialmente durante el atardecer.

Día 2: Penco y Lirquén, entre historia y naturaleza

La segunda jornada se orienta hacia la costa norte. Penco aparece como una localidad marcada por su pasado colonial y su tradición cerámica. El Fuerte La Planchada permite recorrer estructuras defensivas que remiten a antiguos conflictos marítimos, mientras que el humedal de la zona abre un espacio para la observación de aves y la contemplación.

El recorrido continúa hacia Lirquén, donde los miradores ofrecen vistas abiertas de la costa. La tarde finaliza en Playa Bellavista, con una cena frente al mar antes de regresar a Concepción.

Día 3: Tomé y Coliumo, legado industrial y paisaje costero

El tercer día se centra en Tomé, un punto clave del desarrollo industrial de la región. El antiguo sector ferroviario conserva túneles y rieles que conectaban la actividad textil con el resto del territorio. Este entorno permite caminar entre vestigios históricos con vistas directas al océano.

Durante la tarde, la bahía se convierte en escenario para actividades como stand up paddle, donde el mar calmo permite recorrer la costa desde otra perspectiva. El día concluye en Coliumo, con un recorrido por sus acantilados y un atardecer que marca uno de los momentos más intensos del viaje.

Concepción, Chile

Día 4: Purema y el valle de Rafael, entre olas y descanso

La última jornada comienza en Dichato, con un paseo por su costanera y una pausa gastronómica frente a la bahía. Desde allí, el recorrido continúa hacia Purema, una playa más aislada que se destaca por sus condiciones para el surf y otras actividades vinculadas al mar.

El cierre del viaje se traslada al valle de Rafael, un entorno rural rodeado de bosque nativo. Este tramo propone bajar el ritmo y finalizar la experiencia en un espacio de descanso, con opciones de relajación que contrastan con la intensidad del borde costero.