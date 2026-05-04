La ruta de los escenarios: mayo llega con una cartelera musical imperdible en todo el país

La agenda nacional de mayo comienza con una potencia arrolladora, especialmente en el centro del país. Córdoba se posiciona como una de las plazas más fuertes, recibiendo a figuras de trayectoria internacional que movilizan en la ruta a miles de fanáticos de provincias vecinas. La mística del Estadio Instituto (Juan Domingo Perón) se encenderá a mediados de mes con la presencia de Ricardo Arjona, quien ha confirmado doble función para los días 14 y 15 de mayo.

Semana Santa en movimiento: el bus se consolida como la opción preferida para el descanso y la desconexión

Unos días antes, el 8 de mayo, la capital cordobesa también será el escenario para el reencuentro de Andrés Calamaro con su público, marcando un hito en la programación del rock nacional. En este caso se presentará en la Plaza de la Música.

Por su parte, Rosario no se queda atrás en la oferta de ritmos populares. El Salón Metropolitano recibirá el 31 de mayo a Los Ángeles Azules, cerrando el mes a puro ritmo. Esta rotación de artistas de primer nivel en ciudades clave de la región centro y litoral genera un flujo constante de viajeros que buscan experiencias culturales de alta calidad.

La Ciudad de Buenos Aires mantiene su ritmo incesante con propuestas que abarcan desde el pop comercial hasta el rock alternativo. El inicio del mes se presenta movido con las presentaciones de Mau y Ricky junto a Nacho Vegas el 1 de mayo, ofreciendo un contraste de estilos que atrae a públicos diversos. Para quienes buscan la esencia del rock local, Massacre se presentará el 8 de mayo en el C Art Media, un espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro fundamental para la escena cultural porteña.

Más allá de la capital y el centro, la música también viaja hacia el norte argentino. En Salta, el Estadio Delmi será el punto de reunión para la Gira 2026 de Divididos el próximo 23 de mayo, demostrando que la federalización de los espectáculos es una realidad que crece año tras año, permitiendo que cada región tenga su propia gran cita musical.

En Mendoza, CA7RIEL & PACO AMOROSO se presentarán el domingo 24 de mayo a las 21 en el Arena Maipú Stadium. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum junto a figuras como Sting y Jack Black, el dúo argentino llevará su show disruptivo por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Viajar con el confort como prioridad

Ante una agenda tan nutrida en distintas latitudes, la logística del viaje con Andesmar se convierte en un factor determinante para disfrutar de la experiencia completa. Recorrer las rutas nacionales para asistir a un concierto requiere de un servicio que garantice descanso y seguridad.

Optar por unidades modernas con asientos cama y semicama permite a los asistentes llegar a las ciudades totalmente renovados, evitando el desgaste físico que implica conducir largas distancias o las complicaciones de estacionamiento en zonas de alta concurrencia.

La previsibilidad en el traslado y la posibilidad de llevar equipaje sin costos adicionales son ventajas competitivas que los usuarios valoran al momento de planificar sus escapadas musicales. Además, la tranquilidad de contar con conductores profesionales permite que el viaje sea, en sí mismo, parte del disfrute de la salida.

Facilidades para el público joven y viajero

La accesibilidad económica es un pilar fundamental para sostener este circuito cultural. Actualmente, existen herramientas financieras que facilitan la compra de pasajes, como las promociones con diversas entidades bancarias. Los usuarios pueden encontrar opciones de financiación que incluyen hasta 9 cuotas sin interés con Banco Galicia, o beneficios con Banco Nación y Tarjeta Naranja que combinan cuotas y descuentos directos.

El sector estudiantil cuenta con una consideración especial, accediendo a descuentos exclusivos de hasta el 20%, lo que permite que el público joven pueda seguir a sus artistas favoritos por el país sin que el presupuesto sea un impedimento. Con el respaldo de tarjetas como Cabal, Patagonia 365 o los planes del Banco Provincia, la ruta de los festivales en mayo está al alcance de todos los amantes de la música.