Avanza la repavimentación de 4 kilómetros de la Ruta 82 en Cacheuta

Las obras de la tercera etapa de la Nueva Panamericana-Ruta Provincial 82 han alcanzado un gran avance con el inicio de los trabajos de repavimentación en la zona de Cacheuta .

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Se trata de un tramo de 4 kilómetros que se extiende desde el puente Frasca hasta el inicio de los "caracoles" previos al túnel Cacheuta-Potrerillos, se está aplicando un microaglomerado asfáltico , buscando modernizar uno de los circuitos turísticos más importantes de Mendoza.

Esta técnica es ideal para sectores donde la calzada aún es firme, ya que permite sellar el camino y recuperar el "grip" o agarre necesario para garantizar una tracción segura en las zonas de curvas peraltadas, extendiendo además la vida útil de la ruta sin necesidad de remover la carpeta actual.

Una vez que concluyan las tareas de asfalto en este sector, se procederá a la demarcación de un eje central y, al finalizar la obra integral, se completará la señalización horizontal y vertical.

Actualmente, las labores en Cacheuta se realizan sin cortar el tránsito vehicular, aunque se solicita precaución a los conductores debido a la presencia de banderilleros y la habilitación de media calzada por turnos. Se estima que los trabajos de pavimentación en este sector específico quedarán concluidos la semana entrante.

Durante una reciente recorrida de inspección, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, junto al titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, destacaron los avances en las obras.

Marité Badui y Osvaldo Romagnoli

Se ha confirmado la incorporación de 14 paradas de colectivos con sus respectivas dársenas, diseñadas para brindar refugio a los usuarios del transporte público.

Avances en otros frentes

La tercera etapa de la obra, de un total de 22 kilómetros, mantiene un ritmo sostenido en varios frentes: