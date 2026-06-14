14 de junio de 2026 - 09:51

Murió Pocho Sosa, una de las voces más emblemáticas de la música cuyana

El reconocido cantor cuyano será despedido este domingo en la Legislatura provincial.

Murió Pocho Sosa.

Murió Pocho Sosa.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La cultura mendocina, que trasciende a nivel nacional, atraviesa una jornada de profundo dolor por la muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las figuras más representativas de la música cuyana. El artista falleció a los 82 años y dejó una huella imborrable en la historia artística de la provincia.

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A pedido de la familia de su familia, la Honorable Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional para homenajear al artista. El homenaje se llevará a cabo este domingo entre las 13.30 y las 16.30 en el Salón Rojo de la Legislatura provincial.

Allí, familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán acercarse para darle el último adiós y reconocer su extensa trayectoria y su aporte a la cultura de Mendoza. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, el año pasado Pocho Sosa había sufrido un ACV y desde entonces permanecía alejado de la actividad pública, resguardado junto a sus seres queridos.

Hebe Casado anunció su partida

La noticia fue confirmada por la vicegobernadora Hebe Casado en sus redes sociales. La funcionaria expresó su pesar por la muerte del cantor y destacó el legado cultural que construyó a lo largo de décadas de trayectoria.

“Con profundo pesar despido a Carlos Alberto ‘Pocho’ Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana”, escribió en su cuenta de X.

“Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante”, sumó.

“Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones. Porque artistas como Pocho Sosa trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio de su pueblo. Hasta siempre, Pocho. Mendoza te recordará cantando”, concluyó.

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