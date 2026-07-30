Luis Salinas vuelve al teatro Independencia con un concierto que homenajeará a Pocho Sosa

El virtuoso guitarrista ofrecerá un concierto que incluirá un emotivo homenaje a Pocho Sosa en el teatro Independencia, el próximo domingo.

Luis Salinas es el máximo exponente del virtuosismo argentino en la guitarra. Y ahora regresará a Mendoza para ofrecer un concierto en el Teatro Independencia, donde desplegará un repertorio atravesado por el jazz, el folclore, los boleros y otros géneros que marcaron su extensa trayectoria.

La presentación será este domingo 2 de agosto, a las 21.30, con entradas disponibles en EntradaWeb.

La propuesta tendrá un condimento especial para el público mendocino: Salinas encabezará un emotivo homenaje a Pocho Sosa, acompañado por Gabriela Fernández y Lucho Aberastain. A ellos se sumará la banda que lo acompaña en esta gira, integrada por Juan Salinas en guitarra, Javier Lozano en piano y Alejandro Tula en percusión, con quienes construirá un recorrido musical que buscará borrar las fronteras entre los distintos estilos.

Un guitarrista en el teatro Independencia Considerado uno de los guitarristas argentinos de mayor proyección internacional, Salinas ha construido una carrera caracterizada por una notable versatilidad. Con la misma naturalidad transita el latin jazz, las baladas, el folclore, el tango y los boleros, una identidad artística que lo llevó a presentarse en escenarios de Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Israel y Cuba.

A lo largo de su trayectoria compartió escenarios y estudios de grabación con figuras fundamentales de la música popular argentina como Adolfo Ábalos, Horacio Salgán, Egle Martin, Jaime Torres, Lito Vitale, Chico Novarro, Chango Nieto y María Graña, junto a quien registró un disco dedicado al tango.