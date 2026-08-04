Fentanilo contaminado: detuvieron a la extitular de la Anmat y a una exdirectora del Iname

La investigación por el fentanilo contaminado dio un nuevo paso con la detención de dos exfuncionarias que integraban los organismos responsables del control de medicamentos. Se trata de Nélida Agustina Bisio , extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) , y Gabriela Mantecón Fumado , exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) .

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Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Ernesto Kreplak , a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata , en el marco de la causa que investiga las muertes y lesiones vinculadas al suministro de fentanilo presuntamente contaminado.

De acuerdo con fuentes del caso citadas por la Agencia Noticias Argentinas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad llevaron adelante tres allanamientos por disposición judicial.

Nélida Bisio fue titular de la ANMAT hasta enero de este año.

Bisio fue detenida en Olivos , partido bonaerense de Vicente López , mientras que Mantecón Fumado se presentó de manera voluntaria junto a su abogado en una dependencia policial.

Bisio había dejado la conducción de la Anmat en enero de 2026, luego de que el Gobierno aceptara su renuncia mediante el Decreto 3/2026 . Por su parte, Mantecón Fumado había sido apartada preventivamente de la dirección del Iname en agosto de 2025.

Fentanilo contaminado. (archivo) PFA

La hipótesis de la fiscalía

Según la investigación, ambas exfuncionarias tenían responsabilidades vinculadas al control de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., empresas investigadas por la elaboración del opioide contaminado y pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.

La fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostuvieron que ambos laboratorios acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación.

El Ministerio Público Fiscal afirmó que esas deficiencias persistieron debido a la existencia de un supuesto "manto de cobertura estatal" que permitió que continuaran produciendo medicamentos pese a las condiciones detectadas, situación que —según la hipótesis fiscal— derivó en la contaminación del fentanilo.

Caso fentanilo contaminado. Agustina Bisio.

Los fiscales sostienen que las exfuncionarias conocían el elevado riesgo sanitario que representaban las condiciones de fabricación y que, pese a ello, no adoptaron medidas suficientes para prevenir la comercialización del producto cuestionado.

De acuerdo con esa hipótesis, esa presunta inacción habría contribuido a que el medicamento continuara distribuyéndose, lo que, según la investigación, culminó con casi un centenar de fallecidos y más de 40 personas lesionadas.

Las irregularidades detectadas en los laboratorios

La causa también pone el foco en una inspección realizada por el Iname entre noviembre y diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo, donde se detectaron deficiencias estructurales en los procesos de elaboración, control y aseguramiento de la calidad.

HLB Pharma. HLB Pharma S.A

El dictamen del Ministerio Público Fiscal cuestiona, además, la demora en la emisión de la advertencia que prohibió la producción de medicamentos en ese establecimiento y la falta de medidas preventivas respecto de los productos que ya habían sido fabricados y distribuidos por HLB Pharma Group.

Para los investigadores, esas presuntas omisiones permitieron que los medicamentos continuaran en circulación pese a los riesgos detectados, aspecto que forma parte de la investigación judicial actualmente en curso.