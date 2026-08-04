Difundieron nuevas imágenes de Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga en Belgrano

La investigación sobre el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó nuevas imágenes de cámaras de seguridad que permiten reconstruir con mayor detalle los movimientos de ambos durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano .

Un encargado de edificio defendió a Facundo Moyano y aseguró que intentaba ayudar a la joven

Los registros muestran al dirigente sindical corriendo detrás de la joven por varias cuadras, luego de que ambos salieran del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 , donde habían pasado la noche. El material será incorporado a la causa judicial que investiga el hecho.

Las imágenes comienzan alrededor de las 5.14 , cuando Arizaga abandona el edificio y empieza a desplazarse por la vereda junto a su perro. Posteriormente se la observa corriendo por la calle, mientras Facundo Moyano la sigue a pie.

Las cámaras permiten reconstruir el recorrido por la avenida Virrey Vértiz hasta la intersección con La Pampa , donde ambos vuelven a ser registrados. Según la secuencia, recorrieron aproximadamente cuatro cuadras antes de que intervinieran efectivos policiales.

Tras un llamado al 911 , personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME interceptaron a ambos en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre . Arizaga fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Pirovano , desde donde recibió el alta médica durante la tarde.

Los nuevos registros audiovisuales serán analizados por la investigación encabezada por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien también ordenó el allanamiento del departamento de Moyano. El dirigente sindical permanece detenido mientras es investigado por los presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El testimonio de un encargado de la zona

En paralelo, un portero de un edificio cercano aseguró haber observado parte de la secuencia y brindó una versión distinta sobre lo ocurrido.

Según relató, Arizaga se encontraba alterada y Moyano intentaba asistirla. "Ella venía gritando: 'Ayúdenme, ayúdenme'. Pero no sabíamos para qué ayudarla porque él siempre intentó ayudarla, nunca la agredió. Le decía: 'Amor, amor'. Y a la Policía le dijo que era el novio", detalló.

El testigo también sostuvo que la joven llegó a sujetarse del pasamanos de un colectivo detenido y que fue allí donde finalmente intervino la Policía. Además, afirmó que presentaba la boca seca y un estado de aparente desorientación.

Las declaraciones de la defensa y de Candela Arizaga

Uno de los abogados de Moyano, Juan Pablo Fioribello, cuestionó la rapidez con la que se dispuso la detención del dirigente y consideró que antes debían reunirse más pruebas, como el análisis de cámaras y testimonios.

No obstante, calificó como razonable el allanamiento del departamento, al entender que permitirá determinar qué ocurrió durante la noche y si existen otros elementos de interés para la investigación. Por su parte, según publicó Infobae, Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano "no le pegó" y atribuyó lo sucedido al consumo de drogas.

Su abogado, Diego Storto, indicó que la joven todavía se encuentra afectada por lo ocurrido y ampliará su declaración cuando esté en condiciones. Además, señaló que ambos "vienen de una noche traumática, movida y con excesos", por lo que aguardarán su decisión sobre si impulsará la acción penal y si considera que existió un hecho de violencia de género.