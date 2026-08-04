El fiscal Luciani alertó por una estafa que usó su nombre en una fake news

El fiscal Diego Luciani presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Se trataba de una maniobra que utilizó una noticia falsa con su nombre para promocionar una supuesta plataforma de inversión, para así captar datos personales y dinero de potenciales víctimas.

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La presentación fue realizada ante la fiscalía especializada que conduce Horacio Azzolin , donde el funcionario solicitó preservar las pruebas, identificar a los responsables y adoptar medidas para impedir que continúe la difusión de la maniobra.

Según detalló la denuncia, Luciani recibió por WhatsApp un enlace correspondiente al sitio rondapa.live , cuya apariencia replicaba el diseño, formato y tipografía del portal de Clarín, además de utilizar la firma del periodista Mariano Boettner para dotar al contenido de mayor credibilidad.

La falsa publicación llevaba como título: "Escándalo en Argentina: a un fiscal federal le descubren fondos no declarados por más de 2 mil millones de pesos" y afirmaba, de manera apócrifa, que el fiscal poseía una cuenta con dinero no declarado que habría sido detectada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con la presentación judicial, la publicación aseguraba que esos fondos provenían de ganancias obtenidas mediante una supuesta plataforma automatizada de inversión denominada "Nuntron" , basada en inteligencia artificial.

Para reforzar la apariencia de autenticidad, el sitio incluía imágenes y capturas falsas atribuidas al BCRA, al Banco de la Nación Argentina (BNA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El fiscal Diego Luciani.

Además, el contenido invitaba a completar un formulario donde se solicitaban el nombre, correo electrónico y número de teléfono, junto con un depósito inicial de 300.000 pesos para comenzar la inversión.

Luciani denunció un perjuicio a su reputación

En la denuncia, el fiscal sostuvo que la maniobra no solo buscaba engañar a posibles inversores, sino también perjudicar su imagen pública al atribuirle supuestas operaciones ilegales.

"Como puede observarse fácilmente, esta operación de desprestigio afecta mi buen nombre y mi honor porque señala que llevé adelante maniobras ilegales para enriquecerme indebidamente, lo cual es absolutamente falso", expresó en la presentación.

El fiscal Diego Luciani, quien investiga a Cristina Kirchner y a otros 12 implicados por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz (Foto archivo: Clarín)

Asimismo, advirtió que la utilización de la identidad visual de un medio de comunicación reconocido tenía como finalidad otorgar apariencia de veracidad al contenido y facilitar su difusión. Junto con la denuncia, Luciani aportó una copia de la publicación y la información obtenida sobre el dominio desde el cual se difundió el contenido.

Tanto la Fiscalía General N.º 1 ante los Tribunales Orales Federales como la UFECI recomendaron a la población desestimar cualquier mensaje de este tipo. Además recordaron que quienes hayan sido víctimas de esta u otras maniobras similares pueden realizar la denuncia correspondiente a través del correo electrónico oficial habilitado por el Ministerio Público Fiscal.