TelePase: cómo es el sistema de peaje sin barreras que usa Buenos Aires y proyectan implementar en Mendoza

Desde hace unos meses, Autopistas Urbanas S.A, es la primera concesionaria en tener la totalidad de sus trazas en las autopistas sin barreras y con cobro automático mediante TelePase , que es de uso obligatorio desde 2020 y es el único medio habilitado para abonar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Este sistema de peaje es el que implementaría Mendoza en la próxima instalación de cobros por el uso de rutas dentro de la provincia.

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Esta novedad brinda al usuario la posibilidad de ganar tiempo y llegar a su destino antes. La medida consolida la operación sin barreras llamada Free Flow , para una experiencia de viaje más ágil, segura y sustentable, que permite a los conductores ahorrar más de un día al año en tiempo de traslado.

El nuevo esquema reemplaza las cabinas tradicionales por pórticos equipados con cámaras y sensores que permiten identificar a los vehículos en movimiento , ya sea a través de la lectura de patentes o de dispositivos electrónicos.

De esta manera, el cobro se realiza de forma automática mediante TelePase , sin necesidad de detenerse ni bajar la velocidad, lo que marca un cambio significativo en la experiencia de manejo.

Este sistema denominado Free Flow fue incorporada en primer lugar en la autopista Illia, que conecta avenida Lugones y Cantilo con la avenida 9 de Julio en el centro de CABA.

En el transcurso de 2025, una gran cantidad de usuarios del interior ya se sumaron al sistema usado en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todavía se registran casos de vehículos provenientes de otras provincias que circulan sin TelePase.

Con la llegada de los turistas a la ciudad, desde AUSA recordaron la importancia de adherirse a TelePase por patente y retirar el dispositivo al llegar, con el fin de evitar multas durante sus viajes.

Cómo será la implementación de peajes en Mendoza

Este sistema denominado Free Flow podría implementarse en la provincia de Mendoza pensando en el futuro sistema de peajes que se instalará en los principales accesos y rutas que se encuentran en proceso de mantenimiento.

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Este podría aplicarse a las estaciones de peaje actuales ubicadas en La Paz y Las Cuevas. Además, de incorporar los nuevos puntos de cobro en Variante Palmira, Potrerillos y en la Ruta Provincial 22 (ex Ruta 7), donde actualmente se está llevando a cabo obras de reconstrucción.

Pese a que todavía no están definidas las tarifas, esta modalidad de cobro electrónico sin barreras busca agilizar el tránsito con la automatización del pago, especialmente para el transporte de cargas que circula por el corredor bioceánico.

En cuanto a la tarifa en Mendoza, desde el Gobierno provincial indicaron que “el sistema de peajes va a ser muy razonable”, sobre todo para aquellos conductores que deban transitar diariamente por dichas rutas, dejando en claro que el principal objetivo es el mantenimiento de los caminos.

De todos modos, indicaron que los cobros no comenzarán hasta que estén finalizadas las obras al 100%.