4 de agosto de 2026 - 19:29

Distinción Favaloro para el médico Sergio Saracco

El reconocimiento fue realizado por la Fundación “Vivencias Argentinas”, y se llevó a cabo en la escuela de Perdriel que lleva el nombre del eminente cardiocirujano.

&nbsp;Justificación.&nbsp; Los alcances de la extensa carrera profesional de Saracco fueron valorizados por el neurólogo Ambrosio Giménez, acompañado en la imagen por el médico distinguido.&nbsp;

 Justificación.  Los alcances de la extensa carrera profesional de Saracco fueron valorizados por el neurólogo Ambrosio Giménez, acompañado en la imagen por el médico distinguido. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Días atrás se llevó a cabo un acto recordatorio de otro aniversario de la muerte del eminente cardiocirujano argentino, doctor René G. Favaloro, de cuyo trágico fallecimiento se han producido 26 años.

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El acto se realizó en la escuela primaria “René Favaloro” del distrito Perdriel oeste, que tiene como directora a Andrea Marín y a Silvana Flores y Marianela Buongiorno como vicedirectoras, actuando Eliana Santin como coordinadora.

Distinción Favaloro para el médico Sergio Saracco

Además de recordar la figura del cardiólogo platense, fallecido en Buenos Aires en 2000, se otorgó la Distinción Favaloro al médico, docente y ex ministro de Salud de Mendoza, Aldo Sergio Saracco, quien suma más de cuarenta años de trayectoria profesional.

Reconocimiento. Alumnos y directivos de la escuela Favaloro, de Perdriel oeste, junto a miembros de la Fundación "Vivencias Argentinas", durante el acto de distinción al doctor Sergio Saracco.

Reconocimiento. Alumnos y directivos de la escuela Favaloro, de Perdriel oeste, junto a miembros de la Fundación "Vivencias Argentinas", durante el acto de distinción al doctor Sergio Saracco.

El galardón al doctor Saracco fue iniciativa de la Fundación “Vivencias Argentinas”, presidida por el abogado Carlos Pincolini, con el auspicio de Ambrosio Giménez, asesor médico de la entidad.

La trayectoria de Sergio Saracco en Salud

Saracco dirige el Departamento de Toxicología de Mendoza y mantiene su vínculo con la docencia universitaria. Su conexión con la medicina comenzó antes de ingresar a la facultad, acompañando a su padre, médico de barrio que atendía pacientes en sus domicilios.

A lo largo de su carrera, participó en la creación del Servicio Emergencias Coordinado (SEC) de la provincia, impulsó el Centro Provincial de Toxicología y presidió la Asociación Toxicológica Argentina.

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