El desempleo en jóvenes duplica el promedio: el plan de Mendoza para que la secundaria brinde experiencia laboral

El desempleo entre los jóvenes en Mendoza tiene rostro, estadísticas desalentadoras y una urgencia que apura al sistema educativo. Frente a un mercado laboral cada vez más competitivo e incierto, la brecha entre lo que la escuela brinda y las herramientas que los jóvenes necesitan para insertarse en el mundo del trabajo se ha convertido en un cuello de botella crítico.

La brecha entre la escuela y el mundo laboral: los desafíos para adaptarse a las necesidades de los jóvenes

La falta de experiencia suele ser la principal barrera al intentar conseguir el primer empleo. Los números lo reflejan con contundencia: mientras que la desocupación afectó al 6,7% de la población activa del Gran Mendoza en el cuarto trimestre de 2025, entre los jóvenes de 14 a 29 años la cifra se duplica. En esa franja etaria, el desempleo alcanza el 14,7% en las mujeres y el 14% en los varones. No sólo esto, incluso desde el corazón del sistema educativo se reconoce una brecha enorme entre lo que la escuela brinda y las demandas del mercado.

Ante esta realidad, el Poder Ejecutivo mendocino envió a la Legislatura un proyecto para crear Enlace Estudiantil, un programa que busca que los alumnos de secundario adquieran experiencia laboral en el sector privado antes de egresar.

Para el Gobierno local, el esquema cierra por tres vértices: la escuela prepara, las empresas acompañan y los jóvenes ganan experiencia.

La iniciativa —impulsada por los ministerios de Educación, Cultura e Infancias y de Producción— incluye incentivos económicos y acompañamiento tanto para los estudiantes como para las empresas participantes.

Desempleo en jóvenes y la deuda de la escuela: el Gobierno provincial busca implementar un programa en la secundaria para dotar de experiencia laboral a los estudiantes

“Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo”, sostuvo el gobernador Alfredo Cornejo al anunciar la medida. “Con Enlace y Enlazados ya acompañamos a miles de mendocinos. Ahora queremos dar un paso más y convertir esta política en una herramienta permanente”, agregó, remarcando su confianza en que el sector privado abrirá sus puertas como motor de empleo.

El desfase entre la escuela y el mercado de trabajo

La iniciativa vuelve a poner en debate la necesidad apremiante de actualizar los recursos que aporta la escuela. Mientras los cambios en el sistema educativo avanzan con lentitud, la sociedad y la tecnología mutan a pasos agigantados, enfrentando a las instituciones con el desafío de formar jóvenes para empleos volátiles, algunos que mutarán y otros que ni siquiera existen aún.

“Hay en este momento un enorme desencuentro entre las propuestas educativas de la escuela, por lo menos de la escuela secundaria, que es la que tiene los rasgos más conservadores de todo el sistema educativo, y las nuevas generaciones de adolescentes”, analizó en una nota con Los Andes Mónica Coronado, licenciada en Psicopedagogía y docente de la UNCuyo, reconociendo que, si bien el sistema analiza e implementa cambios, pareciera ir siempre por detrás.

Desempleo en jóvenes y la deuda de la escuela: el Gobierno provincial busca implementar un programa en la secundaria para dotar de experiencia laboral a los estudiantes

En la misma línea, Silvana Vives, licenciada en Administración de Empresas y presidenta de la Asociación Conciencia a nivel nacional, observó: “Muchos egresados encuentran dificultades para insertarse laboralmente. De hecho, el desempleo juvenil duplica la tasa general. Frente a un escenario más competitivo, aumentan las expectativas (tanto de estudiantes como de familias) respecto de que la escuela brinde herramientas concretas para el mundo del trabajo”.

Especialistas en recursos humanos coinciden en que hoy las empresas priorizan las habilidades blandas, la experiencia previa y el perfil específico. Incluso advierten que las credenciales académicas no perdieron su valor, pero ya no alcanzan por sí solas para volver a un postulante competitivo en el mercado de hoy.

Programas de Mendoza para mejorar el acceso al trabajo

El vínculo con el sector productivo para fortalecer aprendizajes y mejorar la empleabilidad no es nuevo en Mendoza.

La provincia ya cuenta con el Programa Entrenamiento Laboral Certificado (ENLACE). Está destinado a personas de Mendoza que se encuentran en situación de desempleo y propone un proceso de aprendizaje práctico desarrollado en ambientes laborales concretos.

Para lograrlo, se trabaja de forma articulada con el sector empresarial de toda la provincia ya que las empresas brindan la posibilidad de entrenar en sus propias instalaciones.

Está destinado a personas desocupadas que tengan entre 18 y 55 años de edad, con residencia permanente en la provincia y con educación secundaria completa. También a personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Tiene una duración de 4 meses, con posibilidad de extenderlo durante 3 meses más. El Gobierno provincial otorga un aporte mensual de entrenamiento y la empresa completa un pequeño aporte privado adicional junto a cobertura médica y seguros. Se entrega un diploma oficial al finalizar que avala las competencias y prácticas adquiridas en puestos de trabajo reales.

Otro programa vigente es Enlazados, que apunta a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Ofrece un incentivo económico directo y facilita la conexión con empresas.

En tanto, a empresas, pymes y entidades empleadoras de Mendoza, les brinda apoyo económico para la contratación de nuevo personal. Se orienta a mujeres de entre 18 y 60 años y varones de entre 18 y 65 años, residentes en Mendoza, y también incluye personas con CUD.

El gobierno local aporta un monto mensual equivalente al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por cada persona trabajadora incorporada a jornada completa con contrato por tiempo indeterminado y la mitad en el caso de media jornada. También dura 4 meses y es extensible a 6.