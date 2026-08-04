Foro de Minería Joven: qué empleos y negocios puede generar el sector

En momentos en que Mendoza busca avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos mineros, uno de los desafíos pasa por preparar a los trabajadores y empresas que podrían incorporarse a esta actividad. Con ese eje, Las Heras realizará este jueves el Foro de Minería y Desarrollo Empresarial Joven , una jornada destinada a acercar a las nuevas generaciones las oportunidades laborales, profesionales y de negocios que puede generar el sector .

El encuentro se desarrollará en el Salón Camping ATSA (ubicado en avenida Regalado Olguín s/n, El Challao) y es organizado por la UNCuyo y la Municipalidad de Las Heras. La propuesta surgió desde la Dirección de Juventudes y apunta a promover el debate sobre la actividad y mostrar las oportunidades laborales, tecnológicas y de desarrollo profesional asociadas a la minería .

La agenda combinará exposiciones de funcionarios, representantes universitarios, profesionales y empresarios con espacios de networking, talleres y stands . El programa comenzará a las 9 con las acreditaciones, mientras que entre las 10 y las 13.35 se realizarán las denominadas “ Mining Talks ”. Después habrá un almuerzo de networking y, por la tarde, talleres y stands participativos .

Uno de los principales ejes del foro será mostrar que la demanda laboral vinculada a la minería no se limita a las profesiones tradicionalmente asociadas con la extracción de minerales.

El programa incluye desde el análisis jurídico y ambiental de la actividad hasta la formación universitaria, los servicios industriales y la salud laboral. También habrá una presentación específica sobre las oportunidades laborales para las nuevas generaciones vinculadas a PSJ Cobre Mendocino , proyecto de cobre ubicado en Las Heras.

Otro ejemplo será la participación del licenciado en Enfermería Heber Fernando Quinteros, quien abordará el rol de esa profesión dentro de la industria minera. Su exposición pondrá sobre la mesa áreas como emergentología y trauma, atención prehospitalaria, transporte sanitario y seguridad laboral.

La apertura institucional estará a cargo del intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el gerente de Fundación Plan Pilares, Gustavo Rivarola; y el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, Augusto Roggiero.

De proveedores industriales a proyectos mineros

El costado empresarial ocupará un lugar importante en la jornada. Bajo el título “Del taller al proyecto minero: oportunidades para la industria local ”, participarán Tomás Navarro, presidente de la Comisión Joven de Asinmet, y Juan Pablo Solís, presidente de la Comisión Joven de Adimra.

La propuesta apunta a mostrar las posibilidades que el desarrollo minero puede generar para empresas que ya funcionan en Mendoza y que tienen capacidad para convertirse en proveedoras. Solís está vinculado a la industria metalúrgica especializada en diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, mientras que Navarro es segunda generación de una empresa industrial y también vicepresidente joven de la Unión Industrial de Mendoza.

El tema cobra relevancia porque una parte del impacto económico de los proyectos mineros puede trasladarse a proveedores de bienes y servicios. El foro buscará precisamente acercar esas posibilidades a jóvenes empresarios y emprendedores.

La agenda también incorpora una mirada sobre la participación femenina. Camila Manfredi, de la Cámara de Servicios Mineros, tendrá a su cargo “Rompiendo paradigmas: el rol estratégico de la mujer en la minería”. La profesional se especializa en gestión y logística minera e hidrocarburífera y trabaja en asesoramiento y gestión de proyectos para ambas industrias.

Universidad, legislación y desarrollo minero

La jornada también abordará el marco institucional necesario para el crecimiento de la actividad. El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, expondrá sobre “Mitos, verdades y oportunidades para Mendoza”, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi, participará de un espacio referido al debate legislativo y a las normas aprobadas.

Por su parte, Augusto Roggiero expondrá sobre el papel de la universidad pública como formadora, investigadora y auditora del desarrollo minero-energético. Desde la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo se trabaja en formación profesional, investigación aplicada y acompañamiento técnico a proyectos del sector.

Gustavo Rivarola, de Fundación Plan Pilares, tendrá a su cargo una exposición sobre una hoja de ruta para el desarrollo minero sostenible de Mendoza, completando así el análisis sobre las condiciones necesarias para que la actividad se traduzca en desarrollo económico.

Empleo, capacitación y contacto con empresas

Más allá de las charlas, desde las 14.35 funcionarán talleres y stands destinados a acercar información concreta a los asistentes. Participarán Asinmet, con información y simuladores; Idicsa, con capacitación en RCP; la Subsecretaría de Empleo, que difundirá los programas Enlace y Enlazados; PSJ Cobre Mendocino, con información sobre el proyecto; e Insutec.

El foro tendrá además espacios de networking, food trucks y actividades pensadas para generar contactos entre jóvenes interesados en la minería y el desarrollo productivo. La jornada finalizará a las 16.35 con un “After Congress”.

Para inscribirse en el Foro de Minería y Desarrollo empresarial Joven, se debe completar el formulario online.

Empleo y oportunidades

El senador provincial Eduardo Martín, quien trabajó en la iniciativa cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno de Las Heras y actualmente acompaña el proyecto desde el ámbito legislativo, destacó el potencial de la minería para ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones. “Queremos que nuestros jóvenes conozcan la actividad minera de primera mano, se capaciten, se inserten en la actividad y sean protagonistas del desarrollo y diversificación de la matriz productiva de nuestra provincia”, señaló.

En ese sentido, explicó que el foro nació como una propuesta para vincular estratégicamente al sector público y privado con universidades e institutos de formación y capacitación. Además, sostuvo que el objetivo es que las inversiones y el crecimiento de la actividad se traduzcan en “empleo genuino y más oportunidades para nuestra gente”.

Martín también puso el foco en la necesidad de que la capacitación incluya la dimensión ambiental de la minería. Consideró fundamental que los jóvenes conozcan las prácticas, procesos y tecnologías que utiliza actualmente el sector, pero también “los límites y las obligaciones ambientales que regulan la actividad en Mendoza”. Según planteó, comprender ese marco permite entender que el desarrollo minero y la protección ambiental no deben presentarse como conceptos contrapuestos, sino que la actividad debe desenvolverse “dentro de reglas claras, evaluaciones técnicas, controles estatales y criterios de responsabilidad”.