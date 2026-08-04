Turismo: buscan fortalecer la marca Valle de Uco

La marca Valle de Uco cuenta con una identidad consolidada a nivel global y existe desde hace varios años. Sin embargo, no siempre ha sido sencillo impulsarla debido a que los departamentos todavía funcionan con presupuestos y lógicas diferentes. En el sector de turismo se lleva las miradas no solo de los turistas sino también de los inversores, desde el Gobierno de Mendoza y las comunas integrantes apuestan por fortalecer este sello con nombre propio.

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Por eso, en el marco de la 14ª reunión ordinaria del Consejo Consultivo de la Actividad Privada , el Ente Mendoza Turismo (Emetur) se incorporó a los departamentos de la región centro. El ingreso formal de las cámaras empresarias del Valle de Uco fue celebrada por los intendentes y los empresarios de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. En palabras de la directora del Emetur, Gabriela Testa, la medida busca consolidar una política de Estado que trasciende gestiones y partidos políticos .

Juan Roth es miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Tunuyán (CIAT) y uno de los impulsores como expresidente de la participación de los departamentos del centro. “Hemos trabajado y dialogado mucho la participación y la inclusión de las cámaras de Valle de Uco en el consejo consultivo de la actividad privada de turismo”, contó Roth. Agregó que el objetivo es llevar la voz del sector privado al público para lograr fortalecerlo.

“Desde las cámaras estamos convencidos de que el trabajo conjunto es vital para construir”, expresó el referente. Desde su punto de vista, los disensos son el puntapié inicial para cumplir los grandes objetivos a lo largo del tiempo. Con la incorporación al consejo del Emetur se buscará fortalecer la mara así comooptimizar recursos y potenciar la competitividad de una región ya instalada en los mercados y el imaginario internacional.

“Esto es realmente un trabajo de articulación público-privada; un punto que para el turismo es absolutamente imprescindible”, precisó Testa. Si bien cada municipio conserva su personalidad e identidad local, el trabajo articulado bajo una misma insignia representa la principal fortaleza estratégica para la atracción de visitantes.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán, destacó que la incorporación del Valle de Uco al Consejo implica tener voz y voto; lo que es muy importante para la región. “Venimos trabajando fuertemente con los intendentes para posicionar nuestras marcas como municipio, pero también una compartida que es la de Valle de Uco”, precisó Andraos.

En línea, el mandatario de Tupungato, Gustavo Aguilera, destacó que la marca conjunta es clave. En especial en momentos en que se han anunciado inversiones en el sector de la alta gama así como de restaurantes y enoturismo en general. El Valle de Uco es un área atractiva para el segmento de lujo que también busca imponerse con sus paisajes cordilleranos y la posibilidad de sus montañas.

Claudia Fragalá, presidenta de la Cámara empresaria de San Carlos y elegida como representante de todo el Valle de Uco en el consejo consultivo, explicó que desde hace unos años que trabajan como región. “El objetivo es impulsarla de forma mancomunada, que cada departamento tenga un brillo propio a sabiendas de que los tres juntos brillan más”, expresó Fragalá.

La flamante representante agregó que el sector privado ha comprendido la necesidad de unirse y de que todos juntos tiren para el mismo lado. Desde la CIAT expresaron que la incorporación aprobada por unanimidad representa el resultado de un proceso de articulación regional impulsado por las tres cámaras empresarias. En este marco, en los últimos meses han decidido construir una agenda común para el desarrollo turístico del Valle de Uco.

Acciones conjuntas

La marca Valle de Uco fue presentada en 2017 a partir de la realización de un proyecto en el que se invirtieron unos $2.800.000 para crear la marca regional que se aplicaría, entre otras cosas, en material de promoción, creación de folletos con criterio y diseño unificados. También se buscó unificar la cartelería y centros de información turística así como la presencia del logo en los sitios de internet de cada departamento.

Así, la puesta en marcha del logo fue un hito importante que ahora debe ser impulsado por otras acciones y el ingreso al consejo del Emetur es una de ellas. “Hemos comenzado reuniones con las tres cámaras de comercio de nuestros departamentos para crear una hoja de ruta así como intentar aportar recursos que suelen ser pocos”, comentó Aguilera. Agregó que en la actualidad casi todas las botellas de vino realizadas en el Valle cuentan con la marca pertinente.

“Ahora estamos colocando la cartelería y nuestros folletos y páginas web van a sumar esta marca”, sumó el intendente de Tupungato. En línea con su par de Tunuyán, Emir Andraos, expresó que buscarán unificar la agenda cultural tanto pública como privada. Dos de los referentes políticos del Valle de Uco admitieron que si bien hay intenciones, esfuerzo y rumbo claro lo cierto es que la tarea no es sencilla.

No solo por las dificultades para ponerse de acuerdo o encontrar un tiempo para cuestiones de largo plazo sino también debido a las dificultades presupuestarias de las que no están exentos dada la caída de la coparticipación y los recursos en líneas generales. Pese a todo, esta suerte de relanzamiento de la marca y la participación de las cámaras empresarias marcan un rumbo firme.

Para Fragalá, en tanto, el pedido es claro: la conexión entre lo público y lo privado. “Que los tres intendentes se sumen a esta idea de trabajar en forma mancomunada para evitar gastos innecesarios y que vayamos todos con la misma imagen de lo que es el Valle de Uco”, sintetizó. La empresaria agregó que la “zona más linda de Mendoza” se puede potenciar a medida que se desarrollan los emprendimientos nuevos o se hacen las inversiones públicas para mejorar el turismo en la zona.