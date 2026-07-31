La Pampa quiere cobrarles peaje a los camiones que usen sus rutas para ir a Vaca Muerta

El gobierno peronista de La Pampa presentó un proyecto de ley para cobrar un peaje a los camiones de gran porte que atraviesan esa provincia rumbo a Vaca Muerta , con el objetivo de financiar el mantenimiento de una red vial cada vez más deteriorada por el intenso tránsito pesado.

La iniciativa fue enviada a la Legislatura por el gobernador Sergio Ziliotto y contempla la creación de una Tasa Vial que alcanzará exclusivamente a vehículos pesados de cinco o más ejes.

Según explicaron desde la administración provincial, los camiones radicados en La Pampa quedarán exentos del pago, ya que el beneficio alcanzará a quienes tributan el Impuesto Automotor en la provincia.

La medida apunta principalmente a los miles de camiones que transportan arena para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Ese material proviene en su mayoría de Entre Ríos y atraviesa Buenos Aires y La Pampa antes de ingresar a Río Negro y Neuquén.

El argumento central del proyecto pampeano es el fuerte incremento del tránsito pesado registrado en los últimos años.

De acuerdo con datos de la Dirección Provincial de Vialidad citados por Clarín, en 2015 circulaban por las rutas de La Pampa unos 17 camiones por día, mientras que en 2026 el promedio trepó a 226 unidades diarias, lo que representa un crecimiento del 998%.

Desde el gobierno provincial sostienen que muchos transportistas optan por utilizar rutas pampeanas para evitar sectores deteriorados de la red nacional, lo que acelera el desgaste de corredores provinciales como las rutas 1, 14 y 18, originalmente diseñadas para un volumen de tránsito muy inferior.

La Pampa quiere cobrarles peajes a los camiones que usen sus rutas para ir a Vaca Muerta Archivo

Aunque todavía no se definió el valor que deberá pagar cada camión, el proyecto establece que la recaudación se destinará a un Fondo de Desarrollo y Conservación Vial.

El esquema prevé que el 90% de los recursos se destine al mantenimiento y conservación de las rutas provinciales, mientras que el 10% restante sea distribuido entre los municipios para obras de infraestructura vial local.

Además del dinero proveniente de la nueva tasa, el fondo también recibirá partidas provinciales y recursos nacionales destinados a obras viales.

"Que paguen quienes no tributan en La Pampa"

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad de La Pampa, Rodrigo Cadenas, dijo en Cadena 3 que la iniciativa responde a la falta de inversión nacional en infraestructura y al impacto que genera el tránsito vinculado a Vaca Muerta.

"Hoy, ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes. La idea es actuar sobre este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje", afirmó el funcionario.