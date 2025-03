Exintendente pampeano propuso prohibir el ingreso de mendocinos a La Pampa y dio las razones

En diálogo con el programa La Parte y el Todo, que se emite por la pantalla de la Televisión Pública Pampeana, Tomas aseguró que, “mientras Mendoza no cumpla con el fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que ordena un escurrimiento mínimo del río Atuel hacia La Pampa, no hay que permitir el paso de ningún producto ni persona que tenga documentación de esa provincia”.

Además, propuso que se corten las rutas 143, que une General Alvear con Santa Isabel, y la 188, que une General Alvear con San Luis y luego llega a La Pampa por Realicó. Se trata de las vías principales que conectan a ambas provincias. “Si no pasa un litro de agua hacia acá, no pasa nada de Mendoza tampoco”, aseguró.

“Si incumplen leyes en forma sistemática y reiterada, si hacen lo que se les ocurre con el agua y no acatan ningún fallo, ni siquiera de la Corte Suprema, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo les cortaría la ruta nacional 143 y la ruta 188”, propuso. “ Todo vehículo con documentación, mercadería o persona con carnet de conductor de Mendoza, no pasa . Si es ilegal cortar la ruta también es ilegal cortar un río”, agregó.

image.png

“Hace 80 años nos cortaron el río Atuel, en realidad más atrás, hace 100 años, nos cortaron El Salado. Entonces si hace 100 pueden cortar un río interprovincial, yo puedo cortar la ruta, porque si eso no se puede hacer tampoco se puede cortar un río”, expresó.

“Para mí no queda otra, no hay que permitir que pasen con documentación mendocina, ni personas ni mercadería. Si no pasa un litro de agua hacia acá, no pasa nada de Mendoza tampoco”, agregó Tomas.

Contra las bodegas y productos de Mendoza

Como la propuesta de Tomas también abarca productos mendocinos, el exintendente aseguró que La Pampa “no debió permitir” la instalación de grandes bodegas mendocinas en la zona de bajo riego de Casa de Piedra y 25 de Mayo, que producen sus distintas etiquetas en territorio pampeano”.

El exjefe comunal de Puelches se mostró contrario a la instalación de empresas mendocinas en la zona de bajo riego del oeste pampeano: “Yo no lo hubiese permitido, nos roban el agua y acá tienen agua y territorio casi gratis, porque es muy barato, y resulta que les vamos a hacer una bodega”.

“Hoy sabemos que Mendoza no es la única con buenos productores de vino, en otras provincias también los hay. Y la verdad que con esos costos que mencionamos se podrían haber hecho unos cuantos kilómetros más de acueducto ¿cuántos terneros más en producción tendríamos?”, cuestionó en su descargo.

En otro tramo de la entrevista, Tomas apuntó a que el proyecto que se presentó hace un año respecto a construir mil kilómetros de acueducto para producción ganadera quedó en la nada tras la asunción de Javier Milei a la presidencia.

“Hubo una reunión con el gobierno provincial, con la dirigencia de Carbap, de la Fuchad, del INTA Chacharramendi para agregar 1.000 kilómetros de acueductos ganaderos. Algo que había sido muy bien recibido por los productores rurales. Pero después no pasó nada más, seguramente en eso tuvo que ver la paralización de la obra pública de Nación”, remarcó Tomas.

Según informó el diario La Arena, en esa reunión que mencionó Tomas de febrero del 2024, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, destacó que la provincia trabajaba en proyectos técnicos de los acueductos: Acueducto Chacharramendi - La Reforma; Refuerzo Acueducto Existente Santa Isabel; Acueducto Meauco - Santa Isabel; Acueducto Meauco - Norte Limay Mahuida RN 143; Acueducto ganadero 25 de Mayo; Acueducto ganadero el Carancho; y Acueducto Paralelo Agua de Torres - La Humada.