Golpe al "cuento del tío": desarticularon una red de estafas telefónicas con detenidos en Mendoza y Neuquén

La Policía de La Pampa logró desarticular una red de estafas telefónicas que operaba bajo la modalidad del “cuento del tío”. Se trató de una investigación iniciada en Santa Rosa, que derivó en operativos simultáneos en Mendoza y Neuquén.

León Gieco en el Plaza: canciones, memoria y una historia que sigue abierta

Kevin Johansen y Liniers en Mendoza: música, ilustración y una conexión sostenida con el público

El trabajo fue llevado adelante por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I de la vecina provincia, con intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos. El caso registró detenciones y secuestros de elementos clave para la causa.

Según la investigación, los delincuentes contactaban a las víctimas —en su mayoría adultos mayores— mediante llamados telefónicos . Los ladrones se hacían pasar por supuestos funcionarios.

A través de engaños, les indicaban la necesidad urgente de cambiar sus ahorros en moneda extranjera , logrando que entregaran grandes sumas de dinero a personas que se presentaban en sus domicilios.

Las tareas incluyeron análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad y seguimiento de sospechosos, lo que permitió establecer un patrón común de actuación y vincular distintos hechos.

Desarticulan red de estafas telefónicas tras operativos en tres provincias Desarticulan red de estafas telefónicas tras operativos en tres provincias. APN

Operativos en Mendoza y Neuquén

En Mendoza, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó un allanamiento que culminó con la detención de uno de los implicados, además del secuestro de teléfonos celulares, ropa y un vehículo presuntamente utilizado en los delitos.

De acuerdo a lo publicado por la Agencia de noticias de La Pampa (APN), el sospechoso tenía además un pedido de captura vigente por una causa similar en Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de una estructura delictiva interprovincial.

De manera simultánea, en Centenario (Neuquén) se concretó otro procedimiento que permitió detener a un segundo involucrado, también con pedido de captura vigente. Allí se secuestraron dispositivos móviles, indumentaria y un vehículo vinculado a otra investigación.

Impacto y recomendaciones

Los investigadores detectaron que, en varios casos, las víctimas entregaron sumas superiores a los 20.000 dólares, lo que evidencia el fuerte impacto económico de este tipo de maniobras.

Desde la Policía reiteraron la importancia de no brindar información personal ni entregar dinero ante llamados sospechosos, y recomendaron comunicarse de inmediato al 101 ante cualquier intento de estafa.