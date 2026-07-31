Cornejo tomó el control de Los Nihuiles y afirmó que Mendoza recibirá "recursos nuevos" con su licitación

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes, en San Rafael, el acto de toma de posesión de los bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles , tras la finalización del período de transición establecido luego del vencimiento de la concesión anterior.

Cornejo afirmó tras el acto: "Es muy relevante porque hemos podido recuperar la propiedad de estas centrales para Mendoza , vamos a recibir recursos nuevos en esa licitación, en la que vamos a ver qué ofertas se hacen, y además se van a hacer grandes inversiones para sostener la operatividad y poder generar energía".

Y agregó: "Ustedes saben que hay dos centrales que se cayeron por accidentes climáticos, la 2 y la 3. Se van a renovar la 1 y la 4, se va a renovar la tecnología, se va a hacer mucho más eficiente la generación de energía y eso lo van a hacer los nuevos concesionarios. A la Provincia le va a quedar el remanente de la venta de las acciones y más energía, es decir, ese es el beneficio concreto que vamos a tener en esta nueva elección".

De todos modos, el gobernador moderó expectativas al sostener que "es un volumen de energía menor a la que generan grandes hidroeléctricas".

El plazo de concesión será por 30 años y la licitación se definirá en "tres meses" , aproximadamente especificó también el mandatario.

También aclaró: "Durante la operación que estemos al frente de la Provincia vamos a estar cobrando las regalías nosotros, con lo cual no se invierte de otro lado porque no hace falta. Pero si tuviésemos que invertir de otro lado lo haríamos, si tuviésemos que capitalizar. Esperamos que no porque entendemos que no hace falta, la misma generación va a producir eso".

Toma de posesión de Los Nihuiles

El Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles se encuentra sobre el río Atuel, en el departamento de San Rafael, y cuenta con una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios. Está compuesto por cuatro centrales hidroeléctricas, tres represas y un dique compensador.

La formalización de la recepción de Los Nihuiles constituye un paso previo al proceso licitatorio nacional e internacional destinado a seleccionar al futuro operador privado del complejo.

Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el gerente general de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y presidente de HEMSA, Mauricio Pinti Clop.

Mediante el acta suscripta entre la Provincia e Hidroeléctrica Los Nihuiles SA (HINISA), se dejó constancia de que a las 12 de este viernes 31 de julio concluyó formalmente el período de transición y se concretó la entrega y restitución de los bienes afectados a la concesión.

La recepción comprende las centrales hidroeléctricas Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III; las estaciones transformadoras y de interconexión correspondientes a esas centrales; las presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande, y las restantes instalaciones, equipos y activos alcanzados por el contrato de concesión.

Traspaso "ordenado" para garantizar la continuidad del sistema

El contrato de concesión para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles había sido otorgado por un plazo de 30 años y venció el 1 de junio de 2024.

A partir de ese momento, el Gobierno de Mendoza dispuso un período de transición durante el cual Hinisa (a cargo de la empresa Pampa Energía) continuó a cargo del sistema, con el objetivo de preservar la seguridad de las personas y los bienes y garantizar la continuidad operativa durante el traspaso.

Posteriormente, ante los daños ocasionados en el complejo durante el fenómeno aluvional de enero de 2025, la Provincia declaró la emergencia del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y extendió el período de transición hasta el 31 de julio de 2026.

El acta establece además una instancia de colaboración de 90 días, durante la cual las partes deberán coordinar el intercambio de información y los aspectos vinculados con el traspaso de la operación y el mantenimiento del sistema.

Asimismo, la Provincia, a través de HEMSA - Hidroelectricidad Mendocina S.A.- recibió los bienes en el estado en que se encuentran actualmente, incluidos aquellos afectados por el siniestro ocurrido en enero de 2025. Las partes continuarán trabajando con las compañías aseguradoras en las condiciones correspondientes al cierre de la cobertura.

Hacia una nueva concesión con inversión privada

La toma de posesión se enmarca en el proceso impulsado por el Gobierno de Mendoza para definir un nuevo esquema de concesión, operación, mantenimiento e inversiones para el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles.

La Provincia y el Estado nacional iniciaron una licitación pública nacional e internacional conjunta destinada a seleccionar al futuro operador del sistema, de acuerdo con las competencias correspondientes a cada jurisdicción. Los activos del complejo y el derecho de uso del agua pertenecen a la Provincia, mientras que el Estado Nacional tiene competencia sobre la concesión de la actividad de generación.

La adjudicación del proceso se concretará únicamente cuando coincidan las decisiones de ambas jurisdicciones: por un lado, la Provincia adjudicará las acciones de HEMSA -decisión que luego deberá ser ratificada por la Legislatura de Mendoza- y, por otro, el Estado nacional otorgará la concesión de generación eléctrica.

El nuevo modelo busca integrar las centrales Nihuil I, II, III y IV bajo un esquema unificado de operación, mantenimiento e inversiones privadas.

El Gobierno provincial asegura que la futura administración deberá ejecutar las inversiones necesarias para rehabilitar los equipos afectados, modernizar las instalaciones, recuperar capacidad de generación e incrementar la confiabilidad del complejo.