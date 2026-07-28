Los Nihuiles: Mendoza y la Nación lanzan la licitación para definir al nuevo operador del complejo

El gobierno de Alfredo Cornejo puso en marcha este martes el proceso para avanzar con una licitación pública nacional e internacional destinada a seleccionar al nuevo operador del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles .

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La medida se instrumentó de manera coordinada con el Gobierno nacional y contempla tanto la transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) como el otorgamiento de la concesión para la generación de energía eléctrica, en un procedimiento que requerirá la intervención de ambas jurisdicciones.

El paso quedó formalizado mediante el Decreto Provincial N° 1436, publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, y por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional difundido en el Boletín Oficial de la Nación.

Ambos actos administrativos establecen las bases para desarrollar un concurso público conjunto, en el que la Provincia y la Nación deberán adjudicar de manera coincidente los dos componentes del proceso.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la iniciativa se enmarca en el vencimiento de la concesión del complejo hidroeléctrico y en la necesidad de ejecutar un nuevo esquema de operación que permita recuperar la capacidad de generación, realizar inversiones y garantizar el funcionamiento de las centrales durante las próximas décadas.

Abrimos el proceso para conformar el llamado a licitación pública nacional e internacional, junto al Gobierno Nacional, para seleccionar al nuevo operador del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.



La licitación contempla la venta y transferencia del 100% de las acciones de… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 28, 2026

A través de su cuenta oficial en la red social X, Cornejo señaló que el objetivo es "conformar el llamado a licitación pública nacional e internacional, junto al Gobierno Nacional, para seleccionar al nuevo operador del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles".

El mandatario explicó además que la licitación prevé la venta y transferencia del 100% de las acciones de HEMSA, sociedad creada por ley provincial que será la concesionaria del sistema durante 30 años.

Al mismo tiempo, remarcó que la Provincia conservará la propiedad de los activos del complejo y el derecho de uso del agua, mientras que la concesión para la generación de energía corresponde al Estado nacional, razón por la cual el procedimiento deberá llevarse adelante de forma conjunta.

Licitación conjunta

El decreto provincial aprueba el pliego de bases y condiciones y dispone su remisión al Poder Ejecutivo Nacional para el control y revisión de los aspectos que son de su competencia, con el propósito de instrumentar un concurso público nacional e internacional conjunto.

La convocatoria tendrá por objeto, por un lado, la venta y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. y, por otro, el otorgamiento de la concesión nacional para la generación de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico.

Para llevar adelante el proceso se conformará una comisión evaluadora integrada en partes iguales por representantes de Mendoza y del Estado nacional. La evaluación de las ofertas será realizada exclusivamente por ese organismo conjunto, mientras que toda decisión adoptada por la Nación durante el procedimiento deberá contar previamente con la conformidad expresa de la Provincia.

Además, el decreto establece que la adjudicación solo quedará perfeccionada cuando confluyan el acto administrativo de la Provincia que adjudique las acciones de HEMSA —con su posterior ratificación legislativa— y el acto del Gobierno nacional que otorgue la concesión de generación eléctrica. Si ambas decisiones no recaen sobre un mismo oferente, la propuesta no producirá efectos.

Operación transitoria

Mientras se desarrolla el proceso licitatorio, el esquema previsto dispone que Hidroelectricidad Mendocina S.A. asuma transitoriamente la operación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, desde el cese de la actual concesión y hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el adjudicatario definitivo tome el control de la sociedad, lo que ocurra primero.

El decreto también establece que el acto final de adjudicación del paquete accionario deberá ser ratificado por la Legislatura de Mendoza, en resguardo de las normas vigentes sobre la disposición de activos estatales.

Unificar las cuatro centrales

En su publicación, Cornejo indicó que uno de los objetivos centrales de esta nueva etapa será incorporar de manera definitiva a Nihuil IV dentro del esquema general del complejo, de manera que las cuatro centrales hidroeléctricas funcionen bajo un único modelo de operación, mantenimiento e inversiones.

Según explicó, el propósito es modernizar el sistema, recuperar su capacidad de generación y ejecutar las inversiones necesarias para rehabilitar los equipos afectados por el aluvión registrado en 2025, además de mejorar la infraestructura y aumentar la confiabilidad operativa.

El gobernador sostuvo que el complejo Los Nihuiles posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios y lo definió como un activo estratégico para la provincia. En ese sentido, afirmó que la licitación busca poner en valor su potencial energético y fortalecer la generación eléctrica para acompañar el desarrollo de Mendoza.

En los fundamentos del decreto provincial, el Ejecutivo sostiene que el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles constituye un activo estratégico del patrimonio provincial y que resulta necesario promover inversiones de largo plazo para optimizar su funcionamiento, diversificar la matriz energética y garantizar la continuidad del servicio bajo un nuevo esquema de gestión.

También recuerda que el complejo fue transferido por la Nación a Mendoza durante la década de 1990 y que el dominio sobre los recursos naturales corresponde a la Provincia, mientras que la regulación de la generación eléctrica continúa siendo competencia del Estado nacional.

Los decretos