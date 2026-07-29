Con un 50% de ejecución, así avanza la obra de la Ruta 82 en el tramo hacia Cacheuta

El gobierno de Alfredo Cornejo avanza con una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en Mendoza . Se trata de la tercera etapa de la Ruta Provincial 82 , el corredor que une la zona de Chacras de Coria con Cacheuta y que, una vez finalizado, busca mejorar la conectividad, aumentar la seguridad vial y optimizar el acceso a uno de los principales polos turísticos de la provincia.

Cristina Kirchner llevará a la ONU su condena por la causa Vialidad para intentar anularla

Un nuevo Acceso Este: comenzó la obra que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre la rotonda de Gobernador Ortiz y la villa de Cacheuta, donde actualmente se concentra la mayor parte de las tareas.

La intervención forma parte del plan integral de modernización de la Ruta 82 impulsado por el Ejecutivo provincial y constituye la última etapa de una obra que comenzó años atrás con la remodelación de los primeros tramos del corredor.

Según informó ministro de el Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, el avance general de esta tercera etapa ya alcanzó aproximadamente el 50% de ejecución.

En la actualidad, distintos frentes trabajan de manera simultánea sobre el nuevo trazado, con el objetivo de avanzar tanto en la construcción de la calzada principal como en la infraestructura complementaria que acompañará la transformación de la ruta.

Alcanzamos el 50% de ejecución en la 3° Etapa de la Ruta 82 (22 km entre Rotonda Ortiz y Cacheuta).



Más allá de la inversión, son decisiones clave para la Mendoza que viene:

• Ingeniería aluvional: obras bajo superficie para cuidar la calzada y evitar contratiempos.

•… pic.twitter.com/izDdShlYzu — Natalio Mema (@NatalioMema) July 28, 2026

Pavimentación, puentes y nuevas colectoras

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial, durante los últimos meses comenzaron las tareas de pavimentación de la nueva calzada, mientras continúan las obras de ampliación de puentes, la construcción de calles colectoras y diferentes trabajos hidráulicos y de urbanización.

El objetivo es dotar al corredor de una mayor capacidad para absorber el creciente tránsito que registra la zona, especialmente durante los fines de semana largos, la temporada de verano y los períodos de mayor afluencia turística hacia Cacheuta y Potrerillos.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la ampliación de cuatro puentes vehiculares y dos peatonales ubicados entre Vistalba y Cacheuta. Estas estructuras permitirán incorporar colectoras a ambos lados de la ruta, facilitando la circulación local y separándola del tránsito de paso.

Además, el proyecto contempla la construcción de una ciclovía continua que recorrerá buena parte del corredor y brindará una alternativa de circulación para ciclistas y peatones.

El nuevo acceso a Cacheuta

Entre las intervenciones más importantes sobresale la construcción de un nuevo puente paralelo al actual puente Frasca, considerado el principal acceso vehicular a Cacheuta.

La nueva estructura permitirá mejorar la capacidad de ingreso y egreso a la villa turística, uno de los sectores donde históricamente se producen demoras y congestiones durante los fines de semana y feriados.

Para ejecutar estos trabajos se realiza el montaje de vigas premoldeadas de gran porte, algunas con un peso cercano a las siete toneladas. Posteriormente se construirá sobre ellas el tablero del puente y la carpeta asfáltica definitiva.

Al mismo tiempo, continúan las tareas de hormigonado, refuerzo estructural y adecuación de los cauces aluvionales que atraviesan el sector, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y preservar la infraestructura.

Obras complementarias

En paralelo al avance de los puentes, las cuadrillas trabajan en el encarpetado de los primeros kilómetros del nuevo trazado, la apertura de calles colectoras, la ejecución de cordones, banquinas, alcantarillas y obras de drenaje.

También se desarrollan intervenciones vinculadas al ordenamiento vial del ingreso a Cacheuta, donde se prevén nuevas conexiones, mejoras en las intersecciones y espacios destinados a una circulación más segura para peatones y ciclistas.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la incorporación de colectoras permitirá reducir los conflictos entre el tránsito local y los vehículos que circulan por la ruta, una situación que actualmente genera demoras en distintos puntos del recorrido.

Una obra estratégica para el corredor turístico

La renovación integral de la Ruta 82 constituye una de las principales apuestas del Gobierno provincial en materia de infraestructura vial, ya que el corredor conecta el Gran Mendoza con algunos de los destinos turísticos más visitados de la provincia.

Además del tránsito cotidiano de los vecinos de Luján de Cuyo, la ruta es utilizada por miles de mendocinos y turistas que se dirigen hacia Cacheuta, Potrerillos y la alta montaña, por lo que la obra apunta a mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

Desde el Gobierno indicaron que los trabajos mantienen un ritmo sostenido y que los distintos frentes avanzan en forma simultánea para cumplir con el cronograma previsto. Mientras tanto, continúan vigentes algunos desvíos y restricciones parciales de circulación en los sectores donde se desarrollan las tareas.

Una vez finalizada esta tercera etapa, quedará completada la transformación integral de la Ruta Provincial 82, una obra que busca aumentar la capacidad del corredor, ordenar la circulación y acompañar el crecimiento urbano y turístico del oeste mendocino.