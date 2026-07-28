El Gobierno invertirá US$ 22 millones para llevar internet a escuelas rurales junto a Starlink

El Gobierno nacional anunció un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom) y Starlink . Se trata de un programa destinado a brindar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y establecimientos educativos ubicados en zonas alejadas de todo el país.

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La iniciativa busca reducir la brecha digital y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes y docentes. La medida fue presentada por el vocero presidencial Adrián Ravier , luego de que el presidente Javier Milei la anticipara durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo .

En ese marco, el funcionario afirmó que el programa representa un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina .

Según informó el Gobierno, el plan alcanzará tanto a escuelas públicas como a instituciones privadas de cuota cero que actualmente presentan problemas de conectividad o directamente no cuentan con acceso a internet.

La Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano , será la encargada de coordinar la implementación junto con las provincias y los municipios, que identificarán y georreferenciarán los establecimientos incluidos en el programa.

Cómo será el aporte de Starlink

El proyecto se desarrollará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. En ese marco, Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, aportará 6.000 kits completos de conectividad.

Los kits incluirán antenas, equipos, accesorios, logística y dos años de servicio prioritario de internet de ultra baja latencia, con capacidad de hasta cinco terabytes por establecimiento educativo. De acuerdo con la información oficial, esa contribución representa una inversión cercana a US$10 millones.

Comunicado de Vocería presidencial sobre el acuerdo con Starlink. X / @Voceria_Ar

Inversión total de US$22 millones para reducir la brecha digital

Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por Enacom, destinará alrededor de US$12 millones para financiar el tercer año del servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo integral de la red. Con ese aporte, la inversión total prevista para el programa asciende a aproximadamente US$22 millones.

Durante la presentación, el vocero presidencial sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar que ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad, y remarcó que el propósito es brindar las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo a todos los alumnos, independientemente del lugar donde vivan.

Asimismo, el Gobierno destacó nuevamente la relación del presidente Javier Milei con Elon Musk y recordó que el mandatario ha valorado en distintas oportunidades el potencial de Starlink para ofrecer conectividad en las zonas más remotas del país.