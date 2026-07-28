28 de julio de 2026 - 21:57

Juan Grabois dio detalles de su reunión con Peter Thiel: "Es importante saber qué dice la contraparte"

El diputado de Unión por la Patria reveló detalles del encuentro de tres horas gestionado por El Vaticano en Buenos Aires.

Juan Grabois dio detalles de su reunión con Peter Thiel

Juan Grabois dio detalles de su reunión con Peter Thiel

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois dio hoy detalles del encuentro de junio pasado en donde estuvo con el empresario norteamericano de Silicon Valley Peter Thiel en la propiedad que el magnate adquirió en el barrio porteño de Palermo.

Leé además

Antena satelital de Starlink. (archivo)

El Gobierno invertirá US$ 22 millones para llevar internet a escuelas rurales junto a Starlink

Por Redacción Política
Geraldo Alckmin y Lula da Silva.

El vicepresidente brasileño aseguró que los ataques de Javier Milei afectan a la Argentina: "Lamentables"

Por Redacción Política

“Yo sigo muy vinculado a la gente que trabajó con Francisco (Jorge Bergoglio), y que ahora trabaja con León (XIV) en El Vaticano, que gestionaron la reunión. Y la gestionaron porque también es importante saber lo que dice la contraparte frente a un documento que apunta directamente a ese sector que, en algunos aspectos, era un contrapunto con las expresiones específicas de Peter Thiel”, manifestó Grabois.

En declaraciones radiales, manifestó que era “importante” saber “qué dice la contraparte” sobre la encíclica papal, ya que dicha carta, dirigida a los obispos y a los fieles, pretende orientar a la humanidad en la fe, la moral y los distintos temas sociales.

En la misma línea, aseguró que la encíclica es un documento que “marca una ruptura muy fuerte” con el paradigma que proponen ese tipo de empresarios que mantienen un enfoque “asceleracionista, desregulador y transhumanista”.

“El Papa León plantea que esto va en contra del bien común, de la Justicia Social y de los principios básicos de la Doctrina Social Cristiana y, por eso, hay que enferentarlo, relentizarlo y regularlo”, añadió el diputado.

“Comprender este debate y lo que está pasando es lo más importante en este momento histórico. Perderse la oportunidad, si la tenés, de interactuar con el principal intelectual orgánico y además miembro de la élite de Silicon Valley es una estupidez astronómica”, insistió.

El encuentro entre los miembros de El Vaticano, Grabois y Thiel fue de carácter privado y sucedió en junio de este año; duró más de tres horas y se llevó a cabo en la mansión de Thiel en Barrio Parque con el fin de conocer la postura de aquellos referentes de la élite de Silicon Valley frente a la encíclica papal que critica el modelo tecnológico de las corporaciones.

Según lo trascendido, discutieron sobre el futuro del capitalismo, la inteligencia artificial y las diferentes visiones que ambas partes mantienen sobre el bien común y la regulación de los medios de producción avanzados.

El vínculo entre Thiel y El Vaticano es de abierta confrontación ideológica, incluso, el empresario realizó un seminario privado de cuatro días en el Palazzo Taverna de Roma, a pocos metros de El Vaticano, en marzo de este año, para hablar sobre la teología y la política del Anticristo, relacionada a la tecnología.

Este hecho provocó el rechazo de los representantes del Catolicismo, ya que universidades católicas locales negaron cualquier vínculo oficial con el evento y asesores teológicos calificaron su visión como un “acto contrario a la Doctrina Social de la Iglesia”.

Por su parte, El Vaticano, a través de posturas papales, mantiene su defensa de un control ético de la inteligencia artificial para proteger el bien común, mientras que el magnate estadounidense acusó al liderazgo de la Santa Sede de favorecer intereses geopolíticos contrarios a Occidente por promover límites estatales a la tecnología.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

El oficialismo brasileño pidió investigar a Milei por presunta "injerencia electoral"

Por  Redacción Mundo  y Redacción Política
Tenso cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel por las dietas de los senadores: Cerebro de microbio

Tenso cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel por las dietas de los senadores: "Cerebro de microbio"

Por Redacción Política
Javier Milei junto a Keiko Fujimori en la ceremonia de asunción.

Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori en su asunción presidencial y refuerza la relación bilateral

Por Redacción Política
Ravier afirmó que el 39% de los alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros y desató una fuerte polémica

El vocero afirmó que 39% de alumnos de Medicina en la UBA son extranjeros, desató polémica y lo desmintieron

Por Redacción Política