En modo invierno, Mendoza tendrá un domingo gris y frío: la máxima será la más baja de la semana

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas afirmó una mínima de 3°C. Cómo estará durante el día y el tiempo en el inicio de semana.

Este domingo se presentará en Mendoza bajo condiciones de marcada estabilidad pero con un ambiente puramente invernal que se hará sentir a lo largo de toda la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día tendrá bajas temperaturas con la presencia de nubosidad variable.

Los vientos serán del sector norte, con poco cambio de la temperatura. Tras un amanecer riguroso en el que la mínima se ubicó en apenas 3°C, el sol tendrá una injerencia acotada debido al paso de las nubes, impidiendo un despegue térmico significativo por la tarde y dejando una máxima estimada en 12°C.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por viento Zonda, heladas severas ni temporales de lluvia para el Gran Mendoza ni los sectores llanos, configurando un marco de absoluta calma para el descanso del fin de semana de los mendocinos.

Pronóstico para el inicio de semana: lunes con leve repunte térmico Para el lunes 15 de junio el pronóstico extendido anticipa una sutil mejoría en las condiciones ambientales. Se prevé un día con poca nubosidad, predominio de los vientos del sector sur, con leve ascenso de la temperatura.