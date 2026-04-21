Historia, paseos y realidad virtual: City Bus y la Nueva Cuyanita se unen en una experiencia educativa 360º

Aprender y divertirse va de la mano en esta nueva propuesta que une los recorridos de City Bus Mendoza y la experiencia de realidad virtual La Nueva Cuyanita en el lago del Parque General San Martín.

Esta iniciativa, diseñada específicamente para estudiantes de niveles primario y secundario, busca romper con el esquema tradicional de las excursiones, integrando herramientas tecnológicas que fomentan un aprendizaje activo y memorable.

El recorrido propone un formato dinámico que permite a los alumnos conocer la ciudad desde una vista panorámica de 360° desde el bus, transformando el trayecto en una observación constante del entorno urbano e histórico de la Ciudad de Mendoza. A este tradicional paseo, se suma la experiencia de realidad virtual a bordo de la embarcación Nueva Cuyanita donde los chicos pueden sumergirse en una experiencia de realidad virtual mientras navegan y conocen la historia del lago General Espejo.

El programa se complementa con una sólida base de contenido histórico sobre Mendoza, abarcando desde la importancia de sus museos hasta los puntos más característicos que definen la identidad de la provincia.

La propuesta ofrece un abanico de posibilidades para que cada institución educativa elija el itinerario que mejor dialogue con sus proyectos pedagógicos. Entre las paradas destacadas se encuentran sitios de gran relevancia histórica y científica, como el icónico Cerro de la Gloria, el Museo Casa de San Martín —fundamental para comprender la gesta libertadora—, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano y el Serpentario. Cada uno de estos puntos está diseñado para que los alumnos tengan momentos de exploración directa, permitiendo que el disfrute y el aprendizaje convivan en una misma jornada.

Para asegurar la accesibilidad y la comodidad de los colegios, se han dispuesto turnos tanto en horario de mañana como de tarde. Las autoridades escolares interesadas en coordinar estas salidas pueden obtener asesoramiento personalizado en la boletería del City Bus, ubicada en la Plaza Independencia, o gestionar las reservas a través de sus canales oficiales https://linktr.ee/citybus.ar.

Con esta propuesta, Mendoza suma una alternativa de calidad que posiciona a la ciudad como un aula a cielo abierto para las nuevas generaciones.