21 de abril de 2026 - 14:31

Historia, paseos y realidad virtual: City Bus y la Nueva Cuyanita se unen en una experiencia educativa 360º

La propuesta del City Bus destinada a alumnos de escuelas primarias y secundarias incluye recorridos panorámicos por los puntos más emblemáticos de la Ciudad, crónicas de nuestra historia y una experiencia única de realidad virtual en el lago del Parque General San Martín.

El programa se complementa con una sólida base de contenido histórico sobre Mendoza.

El programa se complementa con una sólida base de contenido histórico sobre Mendoza.

Foto:

Por Matías Carretero

Leé además

La estructura de Moovand nace con una vocación clara de servicio para las industrias más complejas del país.

Moovand: el salto tecnológico de Andesmar que redefine la movilidad inteligente en la región

Por Matías Carretero
Esta propuesta de Andesmar busca adaptarse al ritmo de pasajeros que viajan por motivos laborales, comerciales o turísticos.

Andesmar expande su red de conectividad con nuevas rutas estratégicas que unen el país de punta a punta

Por Matías Carretero

Esta iniciativa, diseñada específicamente para estudiantes de niveles primario y secundario, busca romper con el esquema tradicional de las excursiones, integrando herramientas tecnológicas que fomentan un aprendizaje activo y memorable.

El recorrido propone un formato dinámico que permite a los alumnos conocer la ciudad desde una vista panorámica de 360° desde el bus, transformando el trayecto en una observación constante del entorno urbano e histórico de la Ciudad de Mendoza. A este tradicional paseo, se suma la experiencia de realidad virtual a bordo de la embarcación Nueva Cuyanita donde los chicos pueden sumergirse en una experiencia de realidad virtual mientras navegan y conocen la historia del lago General Espejo.

El programa se complementa con una sólida base de contenido histórico sobre Mendoza, abarcando desde la importancia de sus museos hasta los puntos más característicos que definen la identidad de la provincia.

Guía de Turismo: circuitos culturales y coordinación logística

Gemini_Generated_Image_q2m21jq2m21jq2m2 (2)
City Bus y la Nueva Cuyanita se unen en una experiencia educativa 360º.

City Bus y la Nueva Cuyanita se unen en una experiencia educativa 360º.

La propuesta ofrece un abanico de posibilidades para que cada institución educativa elija el itinerario que mejor dialogue con sus proyectos pedagógicos. Entre las paradas destacadas se encuentran sitios de gran relevancia histórica y científica, como el icónico Cerro de la Gloria, el Museo Casa de San Martín —fundamental para comprender la gesta libertadora—, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano y el Serpentario. Cada uno de estos puntos está diseñado para que los alumnos tengan momentos de exploración directa, permitiendo que el disfrute y el aprendizaje convivan en una misma jornada.

Para asegurar la accesibilidad y la comodidad de los colegios, se han dispuesto turnos tanto en horario de mañana como de tarde. Las autoridades escolares interesadas en coordinar estas salidas pueden obtener asesoramiento personalizado en la boletería del City Bus, ubicada en la Plaza Independencia, o gestionar las reservas a través de sus canales oficiales https://linktr.ee/citybus.ar.

Con esta propuesta, Mendoza suma una alternativa de calidad que posiciona a la ciudad como un aula a cielo abierto para las nuevas generaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta alianza estratégica busca consolidar el liderazgo de la compañía en el sector de transporte y logística dentro del mercado argentino.

Google es el nuevo partner tecnológico de Grupo Andesmar

Por Matías Carretero
como aprovechar los viajes a chile en temporada baja: todas las alternativas que ofrece a los turistas

Cómo aprovechar los viajes a Chile en temporada baja: todas las alternativas que ofrece a los turistas

Por Redacción Turismo
los mejores destinos para conocer en chile en el 2026: esta es la playa menos visitada del pais vecino

Los mejores destinos para conocer en Chile en el 2026: esta es la playa menos visitada del país vecino

Por Redacción Turismo
Villa de la Quebrada es mucho más que un paseo, es una experiencia que combina historia y espiritualidad.

Fe y tradición en San Luis: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta del Cristo de la Quebrada

Por Matías Carretero