Moovand: el salto tecnológico de Andesmar que redefine la movilidad inteligente en la región.

El panorama del transporte corporativo y la logística en Argentina atraviesa una transformación histórica que tiene a Mendoza como epicentro. En un concurrido evento en la Plaza del Vino de la Ciudad de Mendoza, se presentó oficialmente Moovand , la nueva identidad del ecosistema de movilidad inteligente que combina la experiencia y trayectoria de Andesmar Industrial con la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y la sustentabilidad

Esta evolución no es un simple lanzamiento de marca; representa la integración de seis décadas de experiencia y el arribo de una infraestructura digital diseñada que responderá a las exigencias de transparencia y agilidad que hoy demanda el mercado global.

La estructura de Moovand nace con una vocación clara de servicio para las industrias más complejas del país. Su operatividad está preparada para absorber los desafíos logísticos de sectores estratégicos como la minería y el petróleo, donde la precisión y la seguridad no son negociables. Bajo estas premisas, Grupo Andesmar , propone dejar atrás el concepto tradicional de transporte para transformarse en un socio de movilidad integral que entiende las urgencias del desarrollo territorial.

A través de la incorporación de tecnología de punta, la compañía busca optimizar cada kilómetro recorrido. Esto incluye desde el traslado de personal en unidades de gran capacidad hasta soluciones ejecutivas y turismo receptivo, siempre bajo un sistema de gestión avanzada que permite una trazabilidad total. En un contexto donde la eficiencia de costos es vital, la plataforma ofrece a las empresas una transparencia operativa inédita en el sector industrial de la región.

Uno de los puntos más destacados del lanzamiento es la creación de un verdadero ecosistema de movilidad eléctrica. Moovand no se limita a poner vehículos de baja emisión en la calle; propone un modelo de negocio que facilita a otras empresas e inversores la transición energética. Esto incluye el asesoramiento técnico, la instalación de puntos de carga, modelos de leasing y esquemas de financiamiento específicos para que la migración hacia tecnologías limpias sea técnica y económicamente viable.

Este enfoque sustentable responde a la tendencia global de la descarbonización. Al reducir la huella de carbono, la marca permite a sus clientes mejorar su imagen corporativa y cumplir con normativas internacionales, posicionando a la provincia a la vanguardia de la movilidad limpia en el Cono Sur.

El rol de la Fundación y la equidad de género

Un componente central que diferencia esta iniciativa es su profundo impacto social. A través del trabajo articulado con la Fundación Andesmar, se ha consolidado un programa de formación y profesionalización que permite que el 100% de la nueva flota de vehículos eléctricos sea conducida por mujeres.

Esta política de inclusión laboral, que el Grupo viene madurando desde hace años, rompe con paradigmas históricos de un sector tradicionalmente masculinizado. La Fundación no solo actúa como el nexo para la capacitación de las conductoras, sino que garantiza que la innovación tecnológica vaya de la mano con la generación de empleo genuino, transformando la movilidad urbana en una herramienta de equidad y empoderamiento.

elegida 6.JPG (1) Moovand no se limita a poner vehículos de baja emisión en la calle; propone un modelo de negocio que facilita a otras empresas e inversores la transición energética.

Respaldo institucional para un proyecto de vanguardia

El evento de lanzamiento reflejó la importancia de la articulación público-privada. La presentación contó con la participación de uno de los directivos del Grupo, Mauricio Badaloni, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; Emilce Vega Espinoza, Subsecretaria de Empleo y Capacitación (Ministerio de Producción, Gobierno de Mendoza), Mercedes Ordoñez, Coordinadora del programa Ciudades de la Energía (RIL) y María Inés Nadal, Directora Ejecutiva de Fundación Andesmar y Presidente de Fundación Antonio Tomba.

En palabras de sus responsables, Moovand no es solo una nueva flota de vehículos, sino una manera distinta de imaginar cómo se construye el futuro de Mendoza. La integración de análisis de datos para predecir demandas y mejorar la seguridad vial eleva los estándares de la industria, demostrando que la trayectoria de sesenta años es el punto de partida para liderar el cambio en la movilidad inteligente.