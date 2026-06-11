Modo avión o modo bondi: viajá sin desconectarte de tu pasión mundialista

Viajar en bus durante el Mundial ya no será un problema: Andesmar suma Wi-Fi gratuito para vivir la pasión futbolera sin desconexiones.

La llegada del Mundial paraliza al país y modifica las rutinas de los argentinos. En este contexto, la coincidencia de los horarios de los partidos con viajes ya planificados suele generar dudas y transformarse en un dilema para los fanáticos del fútbol.

Para aquellos que justo tienen que viajar los días que hay partidos del Mundial, Andesmar ofrece una solución innovadora: su servicio de Wi-Fi gratis en todas las unidades que garantiza que el pasajero vea en vivo todos los partidos donde juega la Selección y en general.

Mundial: Una solución tecnológica pensada para el hincha que no puede detener su marcha El principal desafío para el pasajero que debe emprender un viaje sí o sí durante los días de competencia es el temor a quedar aislado en medio de la ruta justo cuando su selección define un partido clave. Para resolver este problema, la incorporación de Internet Satelital de alta velocidad en las unidades de Andesmar surge como la solución definitiva.

Este servicio permite que los seguidores más fieles puedan seguir las transmisiones en vivo, consultar resultados y compartir sus reacciones en tiempo real, transformando las horas de viaje en una extensión de la tribuna, sin importar en qué punto del país se encuentren.

sky_2624-1024x683-1 La incorporación de Internet Satelital de alta velocidad en las unidades de Andesmar surge como la solución definitiva. Bus: la tranquilidad de sostener la rutina y alentar en movimiento Esta estrategia busca acompañar activamente al viajero, ofreciéndole la tranquilidad de que subirse al bus no significa resignar su pasión. Ya sea por un viaje de negocios impostergable o por una escapada planificada, el pasajero ya no tiene que elegir entre cumplir con su itinerario o ver el partido.