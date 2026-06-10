Vacaciones de invierno en Argentina: el mapa de fechas confirmadas para planificar el viaje familiar en bus

La confirmación oficial del calendario escolar para el período de vacaciones de invierno encendió los motores del turismo familiar en toda la Argentina. Las autoridades educativas definieron las fechas con el objetivo explícito de escalonar los recesos, optimizar el flujo vehicular en las rutas y garantizar una mejor recepción en los principales centros turísticos.

Para las familias con chicos en edad escolar, conocer estas fechas precisas representa la primera pieza del rompecabezas para coordinar los días de descanso laboral con el receso de las aulas.

El movimiento turístico comenzará temprano en julio. El primer bloque en inaugurar el receso escolar iniciará sus vacaciones el lunes 6 de julio. En esta franja se encuentran las familias de Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe, quienes tendrán la oportunidad de adelantarse y disfrutar de los destinos nacionales con un flujo inicial más tranquilo.

Una semana más tarde llegará el turno del grupo más numeroso del país. A partir del lunes 13 de julio y hasta el viernes 24 de julio, las aulas cerrarán en toda la región patagónica, incluyendo a Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Este mismo período será compartido por las provincias del norte y del centro, de modo que las familias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Formosa también vivirán sus semanas de descanso a mediados de mes, regresando a las clases el lunes 27 de julio.

Por último, el tercer bloque cerrará el cronograma invernal. Las familias de la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero iniciarán su receso el lunes 20 de julio y lo extenderán hasta el viernes 31 de julio, consolidando la segunda quincena del mes como el momento de mayor movimiento en toda la red de transporte del país.

Compartir el viaje en familia

El receso de invierno es, por excelencia, el momento del año en que las familias buscan romper la rutina escolar y laboral para encontrarse en un espacio común. Viajar con chicos implica una logística diferente, donde el trayecto forma parte de la aventura tanto como el destino final. La comodidad durante las horas de ruta, la posibilidad de contemplar los cambios de paisaje a través de la ventana y la tranquilidad de un viaje seguro en bus a través de Andesmar y coordinado son factores que las familias priorizan cada vez más a la hora de elegir cómo trasladarse.

Desde las cumbres nevadas de la cordillera mendocina y los bosques patagónicos hasta la calidez del noroeste argentino, el mapa nacional ofrece alternativas para todos los gustos. El escalonamiento de las fechas permite que la oferta de transporte y entretenimiento se mantenga activa y receptiva durante todo el mes, facilitando que cada grupo familiar encuentre su momento ideal para armar las valijas, asegurar sus butacas y disfrutar de una experiencia compartida que quedará grabada en el recuerdo de los más chicos.