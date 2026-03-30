30 de marzo de 2026 - 16:45

Semana Santa en movimiento: el bus se consolida como la opción preferida para el descanso y la desconexión

La tendencia de viajar sin prisa se consolida para este fin de semana largo de Semana Santa. El ómnibus de larga distancia surge como el aliado estratégico.

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La Semana Santa en Bariloche se consolida como una de las mejores épocas para visitar este clásico del sur argentino.

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Por Matías Carretero

El próximo fin de semana largo de abril, deSemana Santa se presenta como la oportunidad ideal para alejarse del ritmo acelerado del año. Bajo la tendencia de viajar "sin prisa", cada vez más argentinos eligen el ómnibus de larga distancia para transformar el trayecto en parte de la experiencia de relax.

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Semana Santa: el camino como destino

Viajar en bus ha dejado de ser una simple transición entre dos puntos para convertirse en el primer paso del descanso. En un contexto donde la inmediatez domina la rutina, la posibilidad de sentarse frente a una ventanilla panorámica y observar cómo cambia el paisaje —desde los viñedos de Cuyo hasta las sierras de Córdoba o la inmensidad de la Patagonia— ofrece un valor agregado que otros medios de transporte no pueden igualar. Esta modalidad permite al pasajero desconectarse de la responsabilidad de conducir y del estrés de las rutas congestionadas, aprovechando el tiempo para leer, dormir o simplemente contemplar el entorno.

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La tendencia de viajar sin prisa se consolida para este fin de semana largo de Semana Santa.

La tendencia de viajar sin prisa se consolida para este fin de semana largo de Semana Santa.

Tendencias para el próximo fin de semana largo

Para esta Semana Santa 2026, las proyecciones turísticas indican un fuerte crecimiento del turismo de cercanía y de los destinos regionales. Según los últimos relevamientos, el movimiento se concentra en escapadas de entre tres y cuatro días, donde la eficiencia del tiempo y la comodidad son claves. Destinos como Mendoza, con su propuesta enogastronómica; San Carlos de Bariloche, con su tradicional Fiesta del Chocolate; y las Sierras de Córdoba, lideran las consultas de los viajeros que buscan aire puro y tranquilidad.

Confort y conectividad estratégica en bus

La infraestructura de las unidades modernas ha sido un factor determinante en la elección del micro. Con asientos reclinables de última generación, sistemas de entretenimiento a bordo y puertos de carga para dispositivos, el viaje se asemeja cada vez más a una experiencia de hotel sobre ruedas. Además, la amplia red de servicios permite llegar a localidades que no cuentan con aeropuertos cercanos, facilitando el acceso a joyas ocultas del interior del país. Para quienes buscan cruzar la frontera, la conexión Mendoza-Santiago de Chile sigue siendo una de las rutas más solicitadas, permitiendo disfrutar de la Cordillera de los Andes en todo su esplendor.

Sostenibilidad y planificación

Más allá de la comodidad, el factor económico y el compromiso ambiental también pesan en la balanza. El transporte en bus es significativamente más eficiente en términos de huella de carbono por pasajero que el vehículo particular. Para este feriado de abril, la recomendación de los expertos es la compra anticipada de pasajes a través de plataformas digitales, lo que no solo garantiza disponibilidad en las fechas más demandadas, sino que también permite acceder a beneficios de financiación y promociones exclusivas para planificar un descanso merecido sin imprevistos.

Un trayecto inteligente: conectividad y beneficios al viajar

Estar desconectado de la rutina no tiene por qué significar estar incomunicado durante el trayecto. Andesmar entiende que el viaje es el comienzo de las vacaciones y, por ello, ha equipado sus unidades con internet satelital de alta velocidad. Esto permite que, mientras el pasajero se traslada hacia Mendoza, Córdoba o el Norte, pueda disfrutar de sus contenidos favoritos, adelantar pendientes o simplemente navegar con fluidez durante el camino.

La empresa ofrece promociones bancarias vigentes que permiten financiar los pasajes en cuotas. De esta manera, el foco del viajero se mantiene exclusivamente en el disfrute y el ocio:

  • Tarjeta Naranja: 6 cuotas sin interés más un 10% de descuento.
  • Banco Galicia: hasta 9 cuotas sin interés.
  • Banco Nación: 3 cuotas sin interés y un 10% de descuento.
  • Banco Provincia: 4 y 6 cuotas sin interés.
  • Tarjeta Patagonia 365 (Banco Chubut): 3 y 6 cuotas sin interés.
  • Cabal: 3 cuotas sin interés.

Con una flota moderna y un servicio diseñado para el confort, el traslado se convierte en parte del placer, asegurando que el regreso a la rutina sea con la energía totalmente renovada.

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