Feriados de Semana Santa 2026: ¿se trabaja o no el Jueves Santo?

Durante la Semana Santa de 2026 , el calendario laboral se verá afectado con una situación inédita: dos feriados consecutivos que darán pie a un nuevo fin de semana extralargo hasta el Domingo de Pascua.

Feriados 2026: tras el 24 de marzo, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

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A diferencia de otros años, el próximo Jueves Santo (2 de abril) no será un día no laborable, en el que apenas cierran escuelas, gobiernos y entidades bancarias, ya que la fecha coincidirá con el feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Irá pegado al Viernes Santo que, más allá del credo religioso, igualmente también es un feriado nacional de carácter inamovible.

De esta forma, habrá dos feriados para los trabajadores que puedan tomarse libre (o cobrar el doble , en caso de cumplir sus obligaciones y estar en relación de dependencia, siguiendo lo que indica la Ley de Contrato de Trabajo 20.744).

Para calcular la remuneración por un día feriado:

Se divide el salario básico mensual por 25 (no por 30).

Ese valor diario se multiplica por dos y se suma al salario bruto del mes.

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Cuándo cae Semana Santa en 2026

Las celebraciones de Pascua no tienen una fecha fija, sino que varían según el calendario de cada año. El eje que marca el calendario litúrgico del primer tercio del año es la Pascua de Resurrección, que se hace “coincidir” con la primera luna llena de la primavera.

- 29 de marzo: Domingo de Ramos

- 30 de marzo: Lunes Santo

- 31 de marzo: Martes Santo

- 1° de abril: Miércoles Santo

- 2 de abril: Jueves Santo (normalmente es un día no laborable, pero en este 2026 será feriado nacional porque coincide con Malvinas)

- 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

- 4 de abril: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)

- 5 de abril: Domingo de Pascua (o Resurrección)

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Feriados inamovibles del 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados 2023: cuándo caen los fines de semana largo (Imagen ilustrativa / Web) (Imagen ilustrativa / Web)

Feriados trasladables del 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

Días no laborables turísticos del 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

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Fines de semana largo en 2026 (tres días)

Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargo en 2026 (cuatro días)

Del sábado 14 al martes 17 de febrero (feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17)

Del sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes es día no laborable y martes 24 es feriado inamovible por el Día de la Memoria)

Del jueves 2 al domingo 5 de abril (jueves 2 es feriado por Malvinas más feriado por Viernes Santo)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)