Feriados 2026: tras el 24 de marzo, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

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A modo de repaso, el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos, seguido por el martes 24 del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, considerado feriado inamovible.

La próxima semana se repetirá una conformada por apenas tres días hábiles en nuestro país.

La Semana Santa y Pascua son fechas que muchos argentinos esperan para realizar algún plan o hacer una escapada turística. A diferencia de otros años, si bien habrá un fin de semana largo de cuatro días , coincidirá con otro feriado nacional: el que homenajea a los caídos y veteranos en la guerra de Malvinas (jueves 2 de abril).

2026: llegan las Pascuas y cuatro días de fin de semana largo

- 29 de marzo: Domingo de Ramos

- 30 de marzo: Lunes Santo

- 31 de marzo: Martes Santo

- 1° de abril: Miércoles Santo

- 2 de abril: Jueves Santo (normalmente es un día no laborable, pero en este 2026 es feriado nacional porque coincide con Malvinas)

- 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

- 4 de abril: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)

- 5 de abril: Domingo de Pascua (o Resurrección)

Pascua Habrá cuatro días de fin de semana en SEMANA SANTA 2026 Web

Feriados inamovibles del 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables del 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17).

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año).

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes).

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

mendoza turismo Turismo en Mendoza

Días no laborables turísticos del 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Fines de semana largo en 2026 (tres días)

Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargo en 2026 (cuatro días)

Del sábado 14 al martes 17 de febrero (feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17)

Del sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes es día no laborable y martes 24 es feriado inamovible por el Día de la Memoria)

Del jueves 2 al domingo 5 de abril (jueves 2 es feriado por Malvinas más feriado por Viernes Santo)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)